Le retour de deux champions blessés

À peine six semaines après une triple facture de la clavicule qui a nécessité une chirurgie et douze vis, le vétéran Bruno Langlois a fait mentir les spécialistes pour être au départ des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal.

À 37 ans, après 18 Tour de Beauce et cinq Grands Prix cyclistes, le chasseur rimouskois rêvait de défiler dans les rues de la capitale vêtu de son nouveau maillot de champion canadien, un titre qu’il a remporté pour la première fois en juin, à Ottawa. Une violente chute le 17 juillet en Colombie-Britannique a anéanti ses ambitions jusqu’à ce qu’il tente l’impossible pour reprendre sa place dans le peloton professionnel ce vendredi.

«L’orthopédiste trouvait que c’était limite. Je suis revenu au Québec et à cause de cette décision, j’ai retardé l’opération d’une semaine. Ça me donnait six semaines avant le départ pour le Tour de l’Alberta et j’ai décidé de faire une croix là-dessus.»

Un objectif clair

Langlois est aussitôt remonté en selle pendant quatre semaines sur un vélo stationnaire avec un ballon de gymnase pour appuyer le haut de son corps immobilisé dans une attelle.

Récemment, il a repris la route à l’extérieur. Quand il ne pédale pas, il fait des exercices pour les épaules avec une pièce de guidon et un ruban élastique.

«Il y a quelques jours, j’ai fait 200 kilomètres dehors sans prendre d’antidouleur. À la fin, j’avais un peu mal mais je veux bien le ressentir. La relance debout est plus difficile. Pour les vibrations, ce n’est pas trop pire.»

L’athlète sait également qu’il effectuera son retour dans l’épreuve la plus difficile de la saison. En 2015, il avait raté les Grands Prix cyclistes. La même clavicule s’était brisée en juin.

Une autre saison

«Même au top de ma forme, sans accident, c’est une épreuve très dure. C’est un peu insécurisant. Sans le maillot de champion, je n’aurais peut-être pas été sélectionné, alors ça vaut la peine de tout donner.»

À l’aube de la retraite, un peu adolescent dans l’âme, Langlois aimerait bien avoir quelques années de moins au compteur. Il avait annoncé qu’il s’agissait de sa dernière saison puisqu’il voulait se consacrer entièrement à son entreprise BL coaching. Son titre de champion canadien a toutefois bousculé les plans. «Je pensais terminer ma carrière à Québec et Montréal mais je vais courir l’an prochain. J’ai des offres et je discute avec Louis Garneau. Je suis encore compétitif et je veux profiter de ce maillot jusqu’à la fin.»

Les cyclistes professionnels arriveront mardi après-midi à l'Aéroport Jean-Lesage de Québec.

Comme les dents d’une scie sur le genou de Guillaume Boivin

Photo d'archives

Victime lui aussi d’une fracture en juin, Guillaume Boivin a vécu une autre malchance en subissant une profonde lacération au genou droit lors d’un entraînement de sprint en août dernier.

À la suite d’un problème mécanique et d’une lourde chute, le grand plateau de 53 dents sur son pédalier a littéralement découpé son genou telle une scie ronde en mouvement. Sa remise en forme a été interrompue brusquement.

Les points de suture en place jusqu’au 27 août ont rendu impossible sa participation au Tour d’Alberta qui a pris fin hier à Edmonton.

«C’était très profond. Ça fait encore mal mais marcher c’est pire! J’ai fait le maximum possible depuis 10 jours. Je veux faire honneur à ces courses et afficher un niveau respectable malgré tout», explique Boivin.

Toujours très rapide

L’ancien médaillé de bronze des Mondiaux U23 aimerait retourner sur le World Tour, lui qui a été écarté lors de la fusion entre Cannondale et Garmin-Sharp à la fin de l’année 2014.

Boivin venait pourtant de terminer le Tour d’Espagne, son deuxième en carrière. Après une saison 2015 en Amérique du Nord avec la formation Optum, son titre de champion canadien n’a pas attiré les grosses formations. À 27 ans, il a signé pour deux ans avec l’équipe israélienne Cycling Academy.

Malgré quelques coups de frein à sa carrière, il figure toujours comme le cycliste le plus rapide au sprint pour représenter le Canada sur le parcours sans relief au championnat du monde au Qatar en octobre prochain. Sa sélection devrait être confirmée bientôt.

«J’ai cet objectif dans la tête depuis le mois de décembre. Il me reste encore du temps pour me préparer puisque la course n’est que le 16 octobre.»