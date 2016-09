Les Canadiennes ramènent des athlètes au Québec

Plusieurs joueuses de hockey québécoises ayant étudié aux États-Unis étaient de retour au Québec cette fin de semaine dans le cadre du camp de sélection des Canadiennes de Montréal au Complexe Sportif Bell à Brossard.

C’est le cas du deuxième choix au repêchage de l’organisation montréalaise Cassandra Poudrier qui a évolué avec le Big Red de l’Université Cornell.

«C’est bien de revenir au Québec. Je peux maintenant jouer avec des athlètes avec qui je m’entraîne habituellement l’été. C’est une tout autre chose d’être dans la même équipe qu’elles», a avoué l’athlète de 23 ans.

«C’est plaisant d’être de retour ici parce que je peux jouer devant ma famille, mes amis et une foule québécoise», a ajouté Poudrier.

Le fait d’avoir une équipe professionnelle à Montréal serait donc positif pour ramener les athlètes qui quittent la province pour continuer de pratiquer leur sport.

Dans l’équipe, Lauriane Rougeau, Noémie Marin, Caroline Ouellette et Marie-Philip Poulin sont entre autres des joueuses qui ont choisi de faire leurs années universitaires dans la NCAA avant de revenir jouer pour les Canadiennes dans la métropole québécoise.

«J’avais eu des offres autant du Québec que des États-Unis, mais quand j’ai visité l’Université de Boston je suis tombée en amour avec l’endroit. Je pense que le chemin est propre à chaque athlète», a raconté Poulin.

La recrue Sarah Lefort a elle aussi joué pour les Terriers de Boston lors des dernières années.

Katia Clément-Heydra a, quant à elle, pris un autre chemin. Comme quelques-unes de ses coéquipières, elle a évolué avec les Martlets de l’Université McGill.

«Quand j’étais au cégep, c’était mon rêve d’aller jouer dans la NCAA, j’ai fait des visites et j’ai reçu des appels, mais quand j’ai visité McGill, j’ai vraiment aimé l’ambiance. L’équipe là-bas c’est comme une famille», a expliqué l’athlète originaire de St-Bruno-de-Montarville.

«Il y a de moins en moins de différences entre les équipes de la SIC et de la NCAA. Le niveau de jeu est peut-être meilleur aux États-Unis, mais il y a de plus en plus de bonnes athlètes dans la SIC», a ajouté Clément-Heydra.

Une saison qui promet

Une trentaine de joueuses étaient présentes au camp de sélection des Canadiennes. L’équipe avait bataillé pour mettre la main sur la coupe Clarkson l’an dernier, mais s’était inclinée en finale contre l’Inferno de Calgary, 8 à 3.

Elles seront d’autant plus motivées cette saison, afin de se reprendre, selon Poulin.

«Le tempo était très vite au camp. C’est très positif. Et c’est le fun de voir des nouvelles se joindre à nous», a indiqué la vétérane.