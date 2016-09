Nadal tombe de haut

NEW YORK | L’Espagnol Rafael Nadal, ancien no 1 mondial et double vainqueur de l’épreuve, s’est fait surprendre par le Français Lucas Pouille 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 (8/6), en huitième de finale des Internationaux des États-Unis.

Pouille, seulement 22 ans, affrontera en quarts de finale un autre Français, Gaël Monfils, vainqueur plus tôt, beaucoup plus facilement, du Chypriote Marcos Baghdatis 6-3, 6-2, 6-3.

Avec Pouille, Monfils et Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur lui de l’Américain Jack Sock (6-3, 6-3, 6-7 (7/9), 6-2), il y aura donc trois Français en quarts de finale, une première dans l’histoire du tennis tricolore depuis le début de l’ère Open, en 1968.

Avant l’avènement du tennis professionnel, il faut remonter à 1947 pour trouver trace d’un tournoi du Grand Chelem (Roland Garros) où trois Français avaient atteint les quarts de finale.

Si Tsonga et Monfils, respectivement 11e et 12e mondial, étaient attendus à pareille fête, Pouille, 25e mondial qui n’avait jamais battu de joueurs du top 5 mondial, était loin d’avoir les faveurs des pronostics face à l’ogre Nadal.

L’Espagnol dispose d’un des plus beaux palmarès du tennis avec 14 titres en Grand Chelem dont deux aux Internationaux des États-Unis, mais Rafa, 30 ans, a été désarçonné par le culot et la maturité de son adversaire.

Kerber trop forte

Chez les dames, l’Allemande Angélique Kerber, no 2 mondiale, a dominé la Tchèque Petra Kvitova, 16e au classement WTA, en deux sets 6-3, 7-5.

En quart de finale, Kerber, qui peut déloger l’Américaine Serena Williams de la première place mondiale en cas de sacre à New York, sera opposée à l’Italienne Roberta Vinci, finaliste de l’épreuve en 2015 et 8e mondiale.

Pour sa part, la Danoise Caroline Wozniacki, ancienne no 1 mondiale tombée à la 74e place du classement WTA, s’est qualifiée pour les quarts en dominant l’Américaine Madison Keys (no 8) 6-3, 6-4.

Wozniacki, finaliste du tournoi en 2009 et 2014, n’avait plus atteint les quarts de finale en Grand Chelem depuis deux ans.

Au prochain tour, elle sera opposée à une autre surprise du tournoi féminin, la Lettone Anastasija Sevastova.

La 48e mondiale qui a mis sa carrière entre parenthèses entre 2013 et 2015, a dominé plus tôt la Britannique Johanna Konta (no 14) 6-4, 7-5.

Beau départ d’Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a bien entamé le tournoi junior du US Open, en ayant le dessus sur l’Américain Nathan Ponwith en deux manches de 6-2 et 6-4.

Auger-Aliassime a brisé trois fois le service de son adversaire en sept tentatives. Il a également bien servi lors des cinq balles de bris qu’il a offertes à son adversaire pour éviter l’échec.

Auger-Aliassime affrontera l’Australien Alexei Popyrin, au deuxième tour.