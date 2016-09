Nouvelle-Écosse: des cas d'hépatite A dans deux garderies

HALIFAX | Les autorités de santé publique en Nouvelle-Écosse enquêtent sur une éclosion de cas confirmés d'hépatite A dans deux garderies de la région de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

La source d'infection n'a toujours pas été déterminée, a-t-on indiqué lundi dans un communiqué. «Dans les cas qui ont été confirmés, les individus ont été traités et sont en convalescence», a-t-on souligné.

Pour l’instant, les autorités tentent d’identifier d’autres cas de contamination aussi bien chez les enfants, les familles et chez le personnel de Kids & Company, à Hammonds Plains, et Grace Note Child Care Centre, à Halifax.

«L'hépatite A est une maladie virale qui se propage personne à personne, et en tant que telle pose un risque faible pour le grand public, et les enfants et les autres à l'extérieur d'une installation touchée», a souligné la Dre Gaynor Watson-Creed, médecin hygiéniste.

«Les deux garderies ont été coopératives et nous ont aidés à rejoindre les familles», a-t-elle ajouté.

L'hépatite A est une maladie virale qui peut causer une inflammation du foie et entraîner des symptômes comme de la fièvre, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs musculaires et un jaunissement de la sclérotique et de la peau (jaunisse).

Selon Santé Canada, les aliments crus ou pas assez cuits, les aliments manipulés par des gens qui n'ont pas lavé leurs mains, ou l'eau contaminée par les déchets humains ou ceux d'animaux sont souvent à l'origine du virus.