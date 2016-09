Pas de temps à perdre

Atteindre une cohésion et une symbiose en un temps record, voilà ce que devraient être en mesure de réussir Patrice Bergeron, Sidney Crosby et Brad Marchand, réunis sur une même unité.

«Brad devrait bien s’adapter. On est habitué de jouer ensemble lui et moi. Et Sidney, c’est un contre avec qui il est facile de jouer. Tu n’as qu’à bien te placer et la rondelle arrivera sur ta palette.»