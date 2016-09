Plusieurs personnes ensevelies après l’effondrement d’un bâtiment en Israël

Plusieurs personnes ont été blessées et au moins sept autres étaient ensevelies dans les décombres après l’effondrement d’un stationnement en construction au nord-est de Tel-Aviv, a indiqué la police israélienne.

Un effort considérable était en cours pour secourir les personnes piégées dans les décombres, a dit la police. Les secouristes ont réussi à établir un contact verbal avec deux des personnes ensevelies, mais pas avec cinq autres, a-t-elle dit.

Des équipes de l’armée spécialisées dans la recherche de disparus ont été appelées à la rescousse, a twitté l’armée.

Un porte-parole de la police, Micky Rosenfeld, a fait état de 18 blessés, dont l’un est dans un état grave.

L’hôpital Ichilov, situé près du lieu de l’accident, a été placé en état d’alerte maximal devant la possibilité d’un afflux de blessés, a-t-on appris de source hospitalière.

Les circonstances de l’effondrement n’étaient pas claires. Des images de la télévision montrent un vaste chantier souterrain. Le toit semble s’être écroulé, provoquant l’effondrement des niveaux inférieurs.

D’importants moyens de secours ont été dépêchés sur place, dans le quartier de Ramat Hahayal, où sont installées de grandes entreprises du secteur de la haute technologie. Le périmètre a été bouclé pour faciliter l’acheminement de l’aide.

« À mon arrivée, je suis tombé sur de nombreux blessés qui étaient encore conscients et qui se sont extraits des décombres par leurs propres moyens », a indiqué Moshe Levy, un volontaire de l’organisation de secours United Hatzalah.

« Le toit d’un garage semble s’être effondré. Tandis que des membres de notre unité d’ambulance traitaient les blessés sur place, nous avons été informés que des personnes manquaient à l’appel et étaient probablement piégées sous les décombres », a-t-il dit, cité par United Hatzalah.

La police ayant exclu l’hypothèse d’un attentat, cet effondrement devrait à nouveau mettre en lumière les mauvaises conditions de sécurité sur les chantiers en Israël.

Israël accuse l’une des accidentologies les plus élevées du monde occidental dans le secteur de la construction, deux fois plus élevée que la moyenne européenne, indiquait un rapport dressé par le ministère de l’Économie et de l’Assurance sociale, publié en mai par la presse. Entre 2000 et 2015, 480 personnes ont trouvé la mort sur des chantiers, disait ce rapport.