Psy coupable d’un «coup de foudre» avec une étudiante

Un psychologue de la Rive-Nord de Montréal a eu «un coup de foudre» et des relations sexuelles avec une étudiante au doctorat qu’il supervisait dans une école, en 2014.

C’est la première fois que l’Ordre des psychologues fait face à une telle infraction entre un superviseur et son élève.

L’avocat du syndic de l’Ordre, Me Pascal A. Pelletier­­ a indiqué que M. Beaudoin avait eu un «coup de foudre» pour l’étudiante dans la vingtaine.

Au cours de l’audience mardi, ce dernier a lu plusieurs textos à connotation sexuelle que le couple a échangés au fil de leur relation, entre septembre 2014 et avril 2015. «C’est une foudroyante attirance que j’ai été incapable de contenir», a écrit M. Beaudoin.

«Viens déraper ce soir à la maison, tu me fais perdre la tête. Apporte ton maillot», a-t-il écrit.

En plus des textos, le couple s’est vu au restaurant. M. Beaudoin lui a offert un cadeau­­ à son anniversaire. Il lui a aussi offert un vibrateur, mais elle a refusé.

D’ailleurs, l’étudiante lui avait confié qu’elle était fragile et qu’elle ne voulait pas devenir sa maîtresse. C’est elle qui a déposé la plainte à l’Ordre en avril 2015, après la fin de leur relation.

«Oui, il y a l’aspect superviseur-supervisé, mais aussi l’aspect humain entre les deux», a dit Me Jean-Claude Dubé, avocat de M. Beaudoin.

«Elle était vulnérable, et lui aussi l’était», a-t-il ajouté. Les deux parties ont recommandé une radiation temporaire de deux mois, et une amende de 3000 $. On suggère aussi que M. Beaudoin suive un cours de déontologie.