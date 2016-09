Réaliser des portraits à même la mousse de café

Se voir dans le reflet de son café était chose possible ce weekend, puisqu’un artiste qui réalise des portraits à même la mousse était à Montréal, dans le cadre du Challenge Art Latte Natrel 2016.

«Je fais des animaux aussi, mais les portraits, c’est vraiment ce que les gens aiment le plus», laisse savoir Michael Breach, un artiste qui réalise des portraits ultra-réalistes sur la mousse de cafés lattes, avec un cure-dent.

«J’ai appris par moi-même et j’ai en quelque sorte inventé le concept de faire des portraits dans le latte, ajoute-t-il. Ça prend quatre minutes à faire, mais ça m’a pris des années de travail.»

Le travail du New-Yorkais est tellement en vue qu’il est invité un peu partout à travers le monde pour présenter ses oeuvres et donner des cours aux baristas.

Trop beau pour être bu

Dans le cadre du Challenge Art Latte Natrel 2016, l’artiste a personnalisé le café latte d’environ une soixantaine de personnes, tout au long du weekend. Parmi elles, Lisabel Filiatreault, elle-même artiste visuelle. Elle a été impressionnée par son image sur le lait de son café.

«J’avais déjà vu des petits coeurs, mais un dessin comme celui-ci, jamais. C’est quelque chose qu’on ne voit pas souvent. Je ne suis pas certaine que je veux boire mon café, car c’est trop beau.»

D’ailleurs, les participants prenaient des photos de leur boisson, pour immortaliser l’oeuvre avant que celle-ci ne disparaisse entre deux gorgées.

Meilleure artiste

Vivian So, barista à la crêperie Muru Crêpe, à Brossard, sort grande gagnante parmi 9 autres finalistes du Challenge art latte Natrel 2016. Elle avait 10 minutes pour présenter à même l’onctuosité du lait, sans outil, des motifs sur un latte et un macchiato, soit un cygne et un phénix.

«J’ai pratiqué une heure par jour pendant deux semaines avant la compétition en plus de tous les motifs que je fais déjà à la crêperie», affirme Vivian So.

Les juges ne se basaient pas sur le goût, mais plutôt l’esthétisme du café. Les contrastes, la symétrie, l’originalité mais aussi la complexité des dessins étaient notés. Celui qui l’a inspiré dans son art, Caleb Cha, Australien champion du monde d’art latte 2015, était un des juges.

Elle partira en Australie pour perfectionner sa technique avec lui pendant une semaine. Un rêve devenu réalité pour celle qui est barista depuis trois ans.