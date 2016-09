Rory McIlroy termine en beauté

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a effectué une belle remontée lors de la dernière ronde du Championnat Deutsche Bank pour gagner le titre, lundi, au Massachusetts.

McIlroy a remis une carte de 65, soit six coups sous la normale, pour ainsi grimper de six rangs et remporter la cagnotte de 1,53 million $. L’athlète de 27 ans a connu un bon départ avec cinq oiselets à l’aller. Il en a ajouté deux autres au retour, mais a commis un boguey. Il a conclu le championnat avec un cumulatif de 269 (-15).

Son compatriote Paul Casey, qui avait pris la tête dimanche, a terminé deuxième avec -13. Il a eu une journée difficile, commettant quatre bogueys et réalisé deux oiselets pour remettre une carte de 73 (+2).

L’Américain Jimmy Walker (70) complète le top 3 avec un total de 272 (-12).

Ce triomphe lors du deuxième de quatre événements constituant la Coupe FedEx a permis à McIlroy de passer du 38e au 4e échelon du classement aux points du championnat de fin de saison du circuit de la PGA. Des 100 golfeurs présents au Championnat Deutsche Bank, seulement 70 d'entre eux participeront à la prochaine manche de la Coupe FedEx, le Championnat BMW. Steve Stricker, Webb Simpson et le Canadien Adam Hawdin sont au nombre des 30 joueurs qui ne participeront pas au prochain tournoi.

Hearn s'illustre

Le Canadien David Hearn (70) a terminé huitième, à égalité avec six autres golfeurs. Il a remonté de trois positions à la suite de cette dernière manche en calant cinq oiselets contre deux bogueys et un double boguey. Il a terminé le tournoi avec 275 (-9).

Adam Hadwin (68), autre représentant de l’unifolié, a pris le 46e échelon.

Le meilleur joueur au monde Jason Day (67) a quant à lui terminé au 15e rang avec 276 (-8). Quant au deuxième joueur mondial, Dustin Johnson (66), il a conclu à la même position que Hearn, soit huitième.