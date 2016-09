Tempête tropicale Newton au Mexique: mise en garde d’Ottawa aux voyageurs

OTTAWA | Le gouvernement fédéral a recommandé aux Canadiens d’éviter «tout voyage non essentiel» dans plusieurs régions du Mexique en raison de la tempête tropicale Newton, qui doit frapper des côtes mexicaines, mardi.

Dans une mise à jour de ses conseils et avertissements aux voyageurs, Affaires mondiales Canada a recommandé de ne pas aller sur la côte entre Cabo San Lazaro et Loreto.

De plus, le ministère demande aux Canadiens qui s'y trouvent «de se conformer aux conseils des autorités locales et de communiquer avec leur agent de voyage ou leur voyagiste pour déterminer si, vu les circonstances, leurs projets de voyage devront être modifiés».

Dans tous les cas, il est possible de joindre l’ambassade du Canada à Mexico ou le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence à Ottawa en cas de besoin d’aide consulaire d’urgence.

Selon les plus récentes prévisions du National Hurricane Center des États-Unis, Newton devrait se transformer en ouragan mardi matin.

«Des intempéries majeures, notamment des pluies abondantes et des vents violents, pourraient causer des crues soudaines et des glissements de terrain dans la région, ce qui pourrait entraîner des perturbations des transports et des communications», souligne le gouvernement fédéral.