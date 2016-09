Trois sœurs partagent leur passion

Sur une planche depuis leur tendre enfance, les sœurs Ouellet, passionnées par le wakeboard, ce sport de glisse qui consiste à se faire tirer sur une planche par un câble à traction, sont décidées à donner la piqûre à d’autres.

«Notre père avait une école de ski nautique sur la Rive-Sud, et à deux ans j’étais déjà en train d’en faire avec lui, explique Marie-Line Ouellet, aux côtés de ses sœurs Rachelle et Carmelle. On a été toutes les trois entraînées dans ça, puis le wakeboard est devenu populaire, alors on a embarqué là-dedans.»

Pour elle et surtout ses soeurs, qui ont participé au volet féminin de la compétition de wakeboard par télétraction, l’évènement organisé pour la première fois à la plage Jean-Doré dimanche et lundi était donc un rendez-vous à ne pas manquer.

«J’ai été championne canadienne de wakeboard en 2013, souligne Carmelle. J’ai voulu en faire plus, voyager pour faire mon sport, je voulais me pousser.» Une motivation qui a fait ses preuves puisque cette dernière a remporté lundi le titre de Wake sur l’île pour le volet féminin.

Photo 24 heures, Camille Dufétel

Initier d’autres filles

Mais les jeunes femmes originaires de Maple Grove, près de Châteauguay, sur la Rive-Sud de Montréal, vont bien plus loin que la simple performance sportive, puisqu’elles souhaitent démocratiser leur sport et proposent des entraînements au parc de wakeboard de la plage Jean-Doré.

«Le parc est là depuis trois ans et c’est facile de venir s’initier ici. Les gars viennent rider, leurs copines les accompagnent, elles veulent essayer et ça commence comme ça. Puis le système de câble, c’est plus accessible que par bateau», ajoute Marie-Line Ouellet, qui a pris sa retraite et se consacre à l’organisation des entraînements.

Trop craintives?

Si l’engouement pour le wakeboard auprès des filles croît, elles auraient été jusqu’à présent plus timides, voir craintives.«Les filles sont parfois moins au courant que ça peut être un sport pour elles, quand on voit des photos c’est souvent des gars, au départ elles sont peut-être plus craintives, remarque Marie-Line Ouellet. Mais elles sont plus nombreuses à en faire et le calibre est plus élevé.»

Photo 24 heures, Camille Dufétel

Selon Marc Besner, professionnel international et 2e place au Wake sur l’île dans sa catégorie, l’installation du parc de wakeboard et les entraînements devraient contribuer au succès de ce sport auprès de la gent féminine.«Elles arrivent ici et déjà ce sont d’autres filles qui les coachent, j’imagine déjà que c’est plus motivant». D’après lui, depuis deux à trois ans, davantage de filles pratiquent ce sport en ville et en dehors . «Ça paraît dans les compétitions.»

Vers 18h lundi, cette première compétition tirait à sa fin, remportée par le professionnel Ben Leclair.