Un astéroïde nommé en l'honneur de Freddie Mercury

Sûrement le rockeur le plus flamboyant de son époque, Freddy Mercury aurait eu 70 ans aujourd’hui.



Bien que décédé en novembre 1991, le leader de Queen s’impose toujours, notamment grâce au Mercury Phoenix Trust, une organisation caritative lancée en son honneur par ses frères d’armes afin de combattre le sida.



À la veille de ce 70e anniversaire, le guitariste de Queen — et astrophysicien! — Brian May annonçait lors d’un gala commémorant la vie de Mercury qu’un astéroïde découvert en 1991, justement, portait maintenant le nom du défunt chanteur.



Situé entre Mars et Jupiter, l’astéroïde autrefois connu que sous l’appellation 17473 mesure autour de trois kilomètres de large et est peu réfléchissant; d’où sa découverte tardive. «C’est qu’un point de lumière, mais c’est un point de lumière très spécial. Et peut-être qu’un jour, on pourra le visiter», note May dans une vidéo révélant le cadeau, «baptistaire» officiel du Centre des planètes mineures en mains.

Un cadeau de choix pour Mercury qui, en 1978, lançait fièrement qu’il traversait le ciel, voyageant à la vitesse de la lumière, sur «Don’t Stop Me Now».