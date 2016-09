Un dentiste coupable de publicité trompeuse

Un dentiste de Lasalle s’est récemment fait taper sur les doigts pour ses publicités qui promettaient de redonner le sourire à ses clients en un jour grâce à une technique d’implants qui demande en réalité cinq rendez-vous.

«Mes confrères qui font la même chose que moi utilisent le même langage. Ça adonne que c’est moi qui suis visé», déplore le Dr Antony Carbery, qui a été déclaré coupable de cinq chefs pour des publicités trompeuses ou incomplètes le 22 août dernier.

Les publicités diffusées entre 2012 et 2014 dans différents médias et sur son propre site web concernaient une technique d’implants dentaires nommée «All-on-4mc». Cette procédure coûte entre 25 000 $ et 48 000 $, révèle le jugement du Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec.

Une capsule vidéo prétendait notamment que All-on-4mc «permet de retrouver votre sourire en une seule journée», relate le document. Or, l’intervention nécessite en moyenne cinq rendez-vous.

« Leader mondial »

Le syndic de l’Ordre reproche aussi au dentiste de s’être présenté comme un «pionnier», «une référence incontestable» ou un «leader mondial» dans l’application de cette technique qu’il utilise sur ses clients depuis 2010.

De son côté, le Dr Carbery examine la possibilité de porter le jugement en appel.

«Cela n’a rien à voir avec des traitements fautifs. On n’a eu aucune plainte de clients. La plainte est venue d’un confrère», souligne-t-il.

La sanction imposée à Antony Carbery sera déterminée au terme d’une audition à venir.