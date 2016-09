Un nouveau shérif à Denver

DENVER | Depuis sa prestation phénoménale au Super Bowl, Von Miller a vécu la saison morte la plus agitée qui soit. Entre les dizaines de présences à la télévision et d’innombrables soirées, le secondeur étoile a littéralement vécu les derniers mois sous les projecteurs. Mais dès jeudi, le glamour fait place au football et malgré les distractions, le nouveau visage des Broncos se dit plus affamé que jamais.

La plupart du temps, une franchise de la NFL est représentée par son quart-arrière. Or, après la brève folie Tim Tebow et les quatre années en ville de Peyton Manning, il ne fait plus aucun doute que l’image des Broncos passe par leur joueur défensif vedette, auteur de 60 sacs en 72 matchs de saison régulière à ce jour. C’est d’ailleurs sa voix qui résonne désormais à l’aéroport international de Denver, pour accueillir les passagers qui débarquent.

Après un Super Bowl 50 lors duquel il a épaté la galerie avec 2,5 sacs, deux échappées forcées et le titre du joueur le plus utile, Miller est vite devenu l’un des chouchous de l’Amérique au grand complet. Naviguant entre 47 apparitions à la télévision et 61 vols dans 25 villes différentes, il a aussi pris quelques minutes pour parapher un nouveau contrat de six ans lui rapportant 114,5 millions... après une longue impasse dans les négociations avec l’état-major des Broncos.

Le meilleur

À un certain moment, il est à se demander si à travers Dancing with the Stars et Saturday Night Live, les Broncos ont pensé avoir échappé leur as. À l’aube de la saison, tous semblent rassurés.

«On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d’un joueur, mais il est revenu beaucoup mieux préparé qu’il l’était l’an dernier. Je pense qu’il souhaite prouver à tout le monde que c’est lui, le meilleur joueur défensif de la Ligue», a noté le coordonnateur défensif Wade Phillips, après l’entraînement de lundi.

«Je pense que Von est meilleur à ce stade-ci de l’année qu’il l’était à pareille date l’an dernier. Il semble plus confortable dans tout ce qu’il fait. Il cible mieux ce qu’il a à faire. Je suis très satisfait de le voir où il en est présentement», a-t-il poursuivi.

Un nouveau rôle

S’il s’impose entre les lignes de côté depuis ses premiers pas avec l’organisation en 2011, Miller jouait cependant un rôle plus effacé à l’extérieur. Sa saison morte teintée de glam ne semble pas l’avoir éloigné du football, au contraire.

«On arrive à un autre niveau dans notre préparation. Je resterai quand même impliqué au minimum sur les médias sociaux, mais j’y suis déjà beaucoup moins depuis le camp d’entraînement. J’ai autant de plaisir, mais je suis plus concentré à la tâche devant moi que l’an dernier. Mon rôle a changé. Je veux être plus responsable», a fait savoir Miller.

À 27 ans, il ne s’en cache pas. Si DeMarcus Ware représente la figure paternelle de l’équipe, Miller souhaite quant à lui devenir un grand frère.

«C’est maintenant naturel. De nouveaux jeunes joueurs arrivent et ils doivent pouvoir compter sur moi. Ils ont des attentes à mon égard, comme j’ai moi-même de grandes attentes envers moi. J’essaie d’aider les jeunes. C’est gratifiant d’aider quelqu’un à grandir. Pour moi, tout le plaisir est là en ce moment.»

Du respect pour Cam Newton

AFP

DENVER | Même s’ils l’ont tourmenté à outrance en février dernier au Super Bowl, les Broncos ne font pas leurs gorges chaudes en vue de leur deuxième duel face à Cam Newton et ses Panthers.

Son principal tortionnaire lors de leur premier rendez-vous, Von Miller, est le premier à croire que le quart-arrière des Panthers, élu joueur de l’année dans la NFL, a seulement connu une mauvaise journée au bureau. Comme le reste de son équipe, d’ailleurs.

«Cam est dans une ligue à part. Il est gros, il est rapide, il est puissant. C’est Super Cam! J’ai énormément de respect pour lui, il est un joueur élite», a-t-il d’abord louangé.

«La dernière fois, ils ont raté plusieurs opportunités. Il y a certains jeux où ce n’était même pas notre défensive qui était en cause, mais plutôt un de leurs porteurs qui n’était pas au bon endroit ou un receveur qui échappait une passe. Je m’attends à voir les mêmes Panthers, mais qui exécuteront beaucoup mieux leurs jeux. C’est toujours plus difficile de battre une équipe la deuxième fois que la première fois», a-t-il enchaîné.

Tous aux aguets

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le triomphe n’est pas monté à la tête des Broncos, du moins publiquement.

«Ils avaient l’attaque la plus productive du circuit la saison dernière, sauf lors de notre duel. Je m’attends à retrouver les Panthers de la saison dernière, plutôt que ceux du Super Bowl», a réagi le stratège défensif, Wade Phillips.

Le seul qui s’est montré un brin défiant dans ses propos, c’est le vétéran DeMarcus Ware, habituellement très réservé.

«Cam Newton est un quart-arrière multidimensionnel et probablement parmi les meilleurs que j’aie affrontés, mais en bout de ligne, il n’est pas le premier à enfiler un chandail et dès que tu as un chandail, je vais te sacker!», a-t-il lancé avant de sortir l’encensoir.

«Il a été la cible de nombreuses critiques la saison dernière (par rapport à son attitude), mais il se présente à chaque semaine à son meilleur sur le terrain. C’est le signe d’un joueur capable de garder son sang-froid en toutes circonstances.»

L’attaque se méfie

Pour leur part, les joueurs du côté offensif se méfient aussi comme la peste des Panthers. Et ce, même si ces derniers aligneront deux recrues (James Bradberry et Daryl Worley) dans la tertiaire.

«Souvent, ce sont les jeunes joueurs qui ont le plus à prouver et ils seront hyper motivés à l’idée d’affronter des receveurs comme Demaryius (Thomas) et moi», a commenté Emmanuel Sanders.

«Je ne prends personne à la légère et on va affronter ces gars-là comme si c’était Darrelle Revis et Richard Sherman.»

Siemian, mauvais imitateur

DENVER | La tradition dans la NFL veut que le troisième quart-arrière d’une équipe soit responsable d’imiter le quart-arrière adverse lors des entraînements, question de bien préparer la défensive. C’est exactement ce rôle que jouait Trevor Siemian en février dernier avant le Super Bowl, lorsqu’il préparait la défensive des Broncos à affronter l’unique Cam Newton. Voilà un rôle bien ingrat pour celui qui est aujourd’hui le partant. «Disons que je ne suis pas la moitié de l’athlète que Cam Newton est», a rigolé cette semaine le jeune Siemian, tandis que son coéquipier, le secondeur Brandon Marshall, se moquait gentiment de lui. «Il ne lui ressemblait pas du tout», a-t-il dit dans un éclat de rire.

Des Broncos qui divisent

L’un des plus grands mystères à l’aube de la saison est sans doute de tenter de savoir si les Broncos demeureront au sommet de leur art ou s’ils régresseront. Même à Denver, le sujet crée des divisions évidentes. Par exemple, les deux journalistes attitrés à la couverture de l’équipe pour le Denver Post n’arrivent pas à s’entendre. D’un côté, Mark Kizsla invite les partisans à «ne pas boire le Kool-Aid orange» et prédit une saison de 8-8, sans séries. De l’autre, Nicki Jhabvala estime que les Broncos remporteront un sixième titre de division consécutif. Pas facile de deviner l’avenir à court terme à Denver!

Capitaines respectés

Les joueurs des Broncos ont élu le receveur Demaryius Thomas comme capitaine de l’offensive et le vétéran DeMarcus Ware dans les mêmes fonctions en défensive. Habituellement, à l’attaque, le quart-arrière se veut un choix naturel, mais l’inexpérience de Siemian a motivé le choix de Thomas, que ses coéquipiers décrivent comme un bourreau de travail. Pour ce qui est de Ware, le choix ne faisait aucun doute, lui qui, à 34 ans, montre 134,5 sacs derrière la cravate. «Disons que si tu ne le prends pas comme un modèle, tu es un idiot», a tranché le maraudeur TJ Ward.

Kaepernick fait jaser... ou pas!

La position du quart-arrière réserviste des 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, qui a choisi de ne plus se lever durant l’hymne national américain en guise de protestation dans le dossier sensible des tensions raciales aux États-Unis, a évidemment des échos jusqu’à Denver. Cette semaine, quelques joueurs des Broncos, dont le bloqueur Russell Okung et le secondeur Brandon Marshall, se sont prononcés sur la délicate question. En conférence téléphonique avec les médias de Denver, le quart-arrière des Panthers, Cam Newton, a quant à lui refusé d’aborder le sujet. «Tout ce qui m’importe, c’est le match face aux Broncos», a-t-il dit.