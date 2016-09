Il fera fondre votre coeur! Voici le pitbull rescapé le plus souriant du monde!

Voici Meatball, la nouvelle «star» virale du moment.

A photo posted by Lisa Reilly (@loveabulllisa) on Sep 1, 2016 at 3:32pm PDT

Pitbull rescapé d’un chenil californien il y a deux ans, le toutou s’est retrouvé sur des sites pour fans d’animaux comme The Dodo, My Modern Met et Life With Dogs.

A photo posted by Lisa Reilly (@loveabulllisa) on Sep 1, 2016 at 11:35am PDT

Pourquoi?

Avez-vous vu cette grosse bouille amicale!?

A photo posted by Lisa Reilly (@loveabulllisa) on Aug 8, 2016 at 8:52am PDT

Ce sourire plein de zénitude et de «merci la vie»!?

A photo posted by Lisa Reilly (@loveabulllisa) on Jul 25, 2016 at 8:12am PDT

Voilà pourquoi!

A photo posted by Lisa Reilly (@loveabulllisa) on Jul 18, 2016 at 7:57pm PDT

Interviewée par The Dodo, Lisa Reilly raconte sa rencontre avec ce bourreau des coeurs.

A photo posted by Lisa Reilly (@loveabulllisa) on May 31, 2016 at 8:49pm PDT

«Je l’ai vu dans un chenil de Fresno. Les employés de l’endroit l’ont bien remis sur pattes. La première fois que je l’ai vu, il se faisait griller au soleil. Il me rappelait Kitty, mon chien décédé il y a trois mois. Je l’ai ramené chez moi le même jour!»

A photo posted by Lisa Reilly (@loveabulllisa) on Jun 20, 2016 at 6:17am PDT

Plus tard, la dame explique comment elle arrive des photos aussi craquantes de cette bête qui compte déjà plus de 30 000 abonnés sur Instagram.

A video posted by Lisa Reilly (@loveabulllisa) on May 23, 2016 at 6:25am PDT

«Il adore jouer et, surtout, les gâteries. C’est donc très facile de le "motiver" à poser!»

A photo posted by Lisa Reilly (@loveabulllisa) on May 12, 2016 at 6:50am PDT



Et lorsqu’il ne fait pas fondre les coeurs, de quoi à l’air Meatball?

Sa maitresse lève le voile...

A photo posted by Lisa Reilly (@loveabulllisa) on Jul 2, 2016 at 7:59pm PDT

«Il a deux vitesses: comateux ou fou furieux! [...] Il demeure toutefois un "fils à maman" qui veut constamment demeurer près de moi!»

A photo posted by Lisa Reilly (@loveabulllisa) on Aug 15, 2016 at 2:25pm PDT

Pas si vilain comme pitbull, quoi!