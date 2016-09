Babcock encense Weber

OTTAWA | Shea Weber ou P.K. Subban? Pour Mike Babcock, la réponse est assez simple. Au deuxième jour du camp d’Équipe Canada au Centre Canadian Tire, Babcock a récité ce qui pourrait servir de plaidoyer à Marc Bergevin pour justifier sa transaction avec les Predators de Nashville.

Le gourou de l’équipe canadienne et des Maple Leafs de Toronto a offert une très longue réponse pour décrire la présence de Weber sur la glace et dans le vestiaire. En anglais, il a servi un monologue de 50 secondes et de 136 mots pour louanger le nouveau défenseur du Canadien.

«Simplement sur l’aspect physique, il est un homme gros comme une montagne, a dit Babcock d’entrée de jeu. Quand il te regarde, tu sais qu’il est à son affaire. Il est une bonne personne, une des meilleures que j’ai rencontrées. Il n’a pas besoin de parler beaucoup. Il a juste à te lancer un regard pour se faire respecter. Il fait de toi un meilleur entraîneur.»

«Si tu n’as jamais reçu un double-échec dans les côtes de sa part, tu ne réalises pas encore toute sa force, a-t-il poursuivi. Il prend beaucoup de place. Il a un tir tellement puissant que personne ne veut se placer dans sa trajectoire.»

«Mais ce que j’aime le plus de lui c’est quand il rentre dans le vestiaire, il a sa mentalité business. Il change la culture d’une équipe. Il améliore ta franchise juste en traversant la porte de ton vestiaire. Point final.»

Babcock, qui a gagné l’or aux Jeux olympiques de Vancouver et de Sotchi avec Weber à ses côtés, n’a jamais fait de références aux statistiques avancées dans son discours.

Toews ne s’ennuiera pas

Le 29 juin dernier, jour de la transaction entre Bergevin et David Poile, Jonathan Toews avait réagi en écrivant un petit gazouillis sur Twitter.

«Hey Webs, bonne chance à Montréal. Merci de quitter notre division. Soulagement.»

S’il est loin d’être le joueur le plus actif sur les réseaux sociaux, le capitaine des Blackhawks avait frappé fort avec cette courte analyse, reprise plus de 9000 fois et aimée à plus de 24 000 reprises sur la «twittosphère».

À sa sortie de la glace à Ottawa, Toews a reparlé de son mot après l’échange.

«Premièrement, j’aimerais dire que mon commentaire ne représentait en rien un manque de respect pour le talent et le potentiel d’un joueur comme P.K. Subban, a-t-il mentionné. On sait tous qu’il a une personnalité incroyable. Sur la glace, il est aussi tout un compétiteur. »

«Mais comme je le disais, je ne m’ennuierais pas de Shea Weber quand nous jouerons contre Nashville, a-t-il enchaîné. J’ai beaucoup de respect pour lui. Il n’a pas juste un bon sens du jeu offensif, il est l’un des défenseurs les plus forts de la LNH. J’avais beaucoup de misère à jouer contre lui.»

Vlasic comme partenaire

Pour les deux premiers jours du camp de l’équipe canadienne, Marc-Édouard Vlasic a servi de partenaire de Weber à la ligne bleue. Le défenseur des Sharks de San Jose a aussi décrit le numéro six comme l’un des meilleurs de sa profession.

«On n’a pas encore passé à une autre étape, les partisans à Montréal sont encore déçus, a lancé Vlasic avec le sourire. C’est comme s’ils ne l’avaient jamais vu jouer. Il a remporté l’or en 2010 et 2014. C’est comme si personne n’avait regardé les Jeux olympiques au Québec.»

«Le Canadien a échangé un des meilleurs défenseurs pour un autre, a-t-il continué. C’était juste des entraînements, mais quand je suis avec Weber, j’ai le sentiment de retrouver un défenseur comme Rob Blake ou Drew Doughty. Il est gros, il patine, il frappe et il a un bon tir.»

À quelques centimètres de Vlasic dans le vestiaire à Ottawa, Doughty a ajouté son grain de sel.

«Weber est incroyable, a répliqué le défenseur des Kings. Il est très robuste, il a un canon de la ligne bleue. Tu sais toujours quand il est sur la glace puisqu’il peut de faire mal de plusieurs façons. Comme coéquipier, il est un grand meneur et une bonne personne. Il a un immense impact au sein d’Équipe Canada et je sais qu’il cadrera très bien à Montréal.»

Bergevin n’aura pas à le faire, mais il pourrait remercier Babcock, Toews, Vlasic et Doughty pour leurs commentaires. Jamais, ils n’ont parlé des 31 ans de Weber contre les 27 ans de Subban.