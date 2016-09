Bilan des espoirs du CH: où joueront-ils en 2016-2017?

Les espoirs du Tricolore ont tous le même objectif en tête : réussir un jour à se tailler une place dans la Ligue nationale de hockey. Si le périple s’annonce plus court pour certains, d’autres devront emprunter la longue route (et quelques détours) pour y arriver.

Afin de ne rien manquer de la progression des espoirs du CH, le journaldemontreal.com publiera tous les lundis un bilan de la dernière semaine d’activité.

Il sera ainsi possible de suivre le développement et les performances des futurs joueurs du Canadien alors qu’ils tentent de se démarquer avec leurs équipes respectives.

Pour démarrer en grand, la première édition de la chronique «Le bilan des espoirs du CH» vous propose un aperçu de tous les espoirs de l’organisation et les équipes avec lesquelles ils commenceront la saison 2016-2017.

ATTAQUANTS

Ailiers gauches Centres Ailiers droits Charles Hudon Michael McCarron Nikita Scherbak Artturi Lehkonen Jake Evans William Bitten Martin Reway Lukas Vejdemo Jacob De La Rose Jérémy Grégoire Max Friberg Mark MacMillan Jeremiah Addison Daniel Audette Tim Bozon Michael Pezzetta Connor Crisp Matthew Bradley Joonas Nattinen

DÉFENSEURS ET GARDIENS

Défenseurs gauchers Défenseurs droitiers Gardiens Mikhail Sergachev Noah Juulsen Charlie Lindgren Victor Mete Brett Lernout Zachary Fucale Simon Bourque Ryan Johnston Michael McNiven Joel Hanley Arvid Henrikson Hayden Hawkey Tom Parisi Dalton Thrower Casey Staum Nikolas Koberstein Magnus Nygren Colin Sullivan

LA LISTE

Charles Hudon | 5 pi 10 po, 195 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Le Québécois en sera à sa troisième saison avec le club-école du Canadien et devrait disputer quelques matchs avec le grand club cette saison.

Artturi Lehkonen | 6 pi, 174 lb | Frölunda (SHL)

Si l’attaquant finlandais ne réussit pas à se tailler une place avec le Canadien, il retournera dans la Ligue de hockey de la Suède pour y disputer une troisième saison.

Martin Reway | 5 pi 8 po, 170 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Après avoir passé les deux dernières années en Europe, Reway est de retour en Amérique du Nord. On s’attend à ce qu’il s’aligne avec les IceCaps cette année.

Jacob De La Rose | 6 pi 3 po, 214 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Même si De La Rose a déjà disputé 55 matchs avec le CH, il devra vraisemblablement commencer la saison dans la Ligue américaine.

Max Friberg | 5 pi 11 po, 200 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Acquis en échange du gardien Dustin Tokarski, Friberg sera un joueur important des IceCaps au cours de la prochaine saison.

Jeremiah Addison | 6 pi, 182 lb | Spitfires de Windsor (OHL)

Après deux saisons dans l’uniforme des 67’s d’Ottawa, Addison portera l’uniforme de l’équipe hôte de la Coupe Memorial cette saison. Il patinera d’ailleurs aux côtés du premier choix de l’équipe au dernier repêchage, le défenseur Mikhail Sergachev.

Tim Bozon | 6 pi 1 po, 201 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Après avoir fait la navette entre la Ligue américaine et l’ECHL en 2015-2016, Bozon devra démontrer qu’il peut jouer à temps plein avec les IceCaps.

Connor Crisp | 6 pi 3 po, 220 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Ennuyé par les blessures depuis son passage chez les professionnels, Crisp disputera la dernière année de son contrat en 2016-2017. Un joueur robuste au talent limité, il serait très surprenant qu’il reçoive une offre de contrat au terme de la prochaine saison.

Michael McCarron | 6 pi 5 po, 237 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

L’attaquant format géant pourrait obtenir une place dans la formation du CH à l’issue du camp d’entraînement de l’équipe. Sinon, il sera un élément important de la formation de Sylvain Lefebvre à Saint-John’s.

Jake Evans | 6 pi, 186 lb | Notre Dame (NCAA)

Après une excellente deuxième saison dans les rangs universitaires américains, Evans obtiendra un plus grand rôle avec le Fighting Irish en 2016-2017. Il sera l’un des assistants au capitaine et le joueur de centre numéro un.

Lukas Vejdemo | 6 pi 2 po, 194 lb | Djurgardens (SHL)

Le joueur de centre suédois est prêt à prendre plus de place au sein de son équipe et devrait obtenir plus de temps de jeu cette saison. Il sera employé sur le troisième trio de l’équipe de Djurgardens dans la Ligue de hockey de la Suède.

Jérémy Grégoire | 6 pi, 193 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Une progression dans le jeu du Québécois est attendue à sa deuxième saison chez les professionnels. Il avait inscrit six buts et 11 points en 65 matchs lors de son année recrue.

Mark MacMillan | 6 pi, 182 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Le rapide attaquant est un autre espoir de l’équipe qui n’aura plus de contrat à la fin de la saison. Il s’agit d’une saison importante pour lui, surtout qu’il aura 25 ans en janvier prochain.

Daniel Audette | 5 pi 8 po, 176 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Les IceCaps accueilleront un petit nouveau la saison prochaine. Le fils de Donald Audette donnera ses premiers coups de patin après quatre saisons dans la LHJMQ.

Michael Pezzetta | 6 pi 1 po, 204 lb | Wolves de Subury (OHL)

Choisi en 6e ronde lors du dernier repêchage, Pezzetta est un attaquant de puissance et robuste, mais limité offensivement. On s’attend toutefois à ce qu’il améliore sa production offensive en 2016-2017.

Matthew Bradley | 5 pi 11 po, 187 lb | Tigers de Medicine Hat (WHL)

Un joueur de centre confiné à un rôle plus défensif, Bradley pourrait obtenir plus de responsabilités avec les Tigers à sa troisième saison avec l’équipe.

Joonas Nattinen | 6 pi 3 po, 192 lb | JYP (Liiga)

Même s’il n’est plus dans l’entourage du Tricolore depuis deux ans, Nattinen est toujours considéré comme un espoir de l’équipe. Il disputera une deuxième saison avec le club de JYP, dans sa Finlande natale.

Nikita Scherbak | 6 pi 2 po, 190 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Tous les yeux seront rivés sur l’attaquant russe cette saison. Après avoir été ralenti par les blessures l’an dernier, il sera en pleine forme pour le début de sa deuxième saison chez les professionnels.

William Bitten | 5 pi 10 po, 167 lb | À déterminer

Le choix de 3e ronde du CH en 2016 a exigé une transaction aux dirigeants des Firebirds de Flint pour des raisons personnelles. Il ne s’est d’ailleurs pas présenté au camp d’entraînement de l’équipe. À ce jour, sa prochaine destination demeure un mystère.

--

Mikhail Sergachev | 6 pi 2 po, 208 lb | Spitfires de Windsor (OHL)

Même s’il est possible que le dernier premier choix de l’équipe réussisse à faire sa place avec le CH à 18 ans, il est plus réaliste de penser qu’il sera de retour dans le hockey junior en 2016-2017. Il a le potentiel pour être l’un des meilleurs défenseurs dans le hockey junior canadien.

Victor Mete | 5 pi 10 po, 174 lb | Knights de London (OHL)

Le petit défenseur tentera d’aider son équipe à défendre son titre de la Coupe Memorial cette année. Il sera l’un des joueurs importants de la formation de Dale Hunter et sera employé dans toutes les situations.

Simon Bourque | 6 pi, 184 lb | Océanic de Rimouski (OHL)

Le capitaine de l’Océanic aura une autre saison dans les rangs juniors pour démontrer aux dirigeants du CH qu’il mérite un contrat. L’an dernier, il avait bien fait avec une récolte de 46 points en 66 rencontres.

Joel Hanley | 6 pi, 193 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Méconnu des amateurs du CH avant son rappel en fin de saison 2015-2016, Hanley a surpris tout le monde en récoltant six mentions d’aide en 10 matchs tout en étant responsable défensivement. Il sera l’un des piliers de la brigade défensive des «Caps».

Tom Parisi | 5 pi 11 po, 195 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Mis sous contrat après un parcours universitaire de trois ans à l’Université Providence, Parisi en sera à une première saison chez les professionnels.

Casey Staum | 5 pi 11 po, 174 lb | Fighting Saints de Dubuque (USHL)

Le défenseur format poche disputera une saison dans la USHL avant de prendre le chemin de l’Université Nebraska-Omaha en 2017-2018.

Noah Juulsen | 6 pi 2 po, 175 lb | Silvertips d’Everett (WHL)

Le premier choix de l’équipe en 2015 devra faire mentir ses détracteurs après une saison en deçà des attentes au point de vue offensif en 2015-2016. Une participation au Championnat mondial junior avec Équipe Canada serait une belle expérience pour l’athlète de 19 ans.

Brett Lernout | 6 pi 4 po, 213 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Un défenseur imposant qui joue avec hargne et détermination, Lernout poursuivra son développement avec les IceCaps cette année.

Ryan Johnston | 5 pi 10 po, 180 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

S’il souhaite obtenir une prolongation de contrat avec l’équipe au terme de la saison, Johnston doit démontrer qu’il peut jouer de façon constante.

Arvid Henrikson | 6 pi 3 po, 176 lb | AIK (J20)

Après avoir connu du succès dans le club des moins de 18 ans, Henrikson se retrouve maintenant chez les moins de 20 ans avec le club AIK, en Suède.

Dalton Thrower | 6 pi 1 po, 203 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Le choix de 2e ronde de l’équipe en 2012 peine à faire sa place dans la Ligue américaine. Il s’agit de l’année de la dernière chance pour le défenseur de 22 ans puisque son contrat arrive à échéance à la fin de la prochaine saison.

Nikolas Koberstein | 6 pi 2 po, 185 lb | Alaska (NCAA)

Même si Koberstein n’a pas été choisi pour ses qualités offensives, les spécialistes du développement chez le CH doivent s’attendre à une amélioration dans son cas. D’autant plus qu’il possède un excellent lancer frappé qu’il doit utiliser plus souvent.

Magnus Nygren | 6 pi 1 po, 193 lb | Färjestad (SHL)

Il serait très surprenant de revoir Nygren à Montréal. Le défenseur à caractère offensif connaît beaucoup de succès en Suède et il est le capitaine de sa formation.

Colin Sullivan | 6 pi 1 po, 197 lb | Miami (NCAA)

On l’avait oublié, lui. Ce choix de 7e ronde est 2011 est toujours la propriété du CH et il disputera sa dernière saison dans les rangs universitaires avec l’Université Miami en Ohio.

--

Charlie Lindgren | 6 pi 2 po, 190 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Le gardien américain sera dans une bataille avec Mike Condon et Al Montoya pour l’obtention du poste de gardien auxiliaire avec le CH. Selon toute vraisemblance, il sera le gardien n°1 des IceCaps au début de la prochaine saison.

Zachary Fucale | 6 pi 2 po, 187 lb | IceCaps de Saint-John’s (AHL)

Si le Canadien devait soumettre Mike Condon ou Al Montoya au ballotage et que l’un d’eux ne devait pas être réclamé, Fucale pourrait se retrouver dans l’ECHL au début la saison prochaine.

Michael McNiven | 6 pi 1 po, 221 lb | Attack d’Owen Sound (OHL)

McNiven aura le mandat de défendre la cage de l’une des bonnes formations de la Ligue junior de l’Ontario. S’il connaît un début de saison sensationnel, il pourrait même recevoir une invitation d’Équipe Canada en vue du Championnat mondial junior.

Hayden Hawkey | 6 pi 2 po, 180 lb | Providence (NCAA)

À la suite du départ de Nick Ellis, Hawkey devrait obtenir le rôle de gardien partant des Friars pour la saison 2016-2017. Il avait remporté ses deux seuls départs l’an dernier.