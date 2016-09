Bombardier va livrer deux fois moins de C Series cette année

Bombardier a annoncé mardi que des problèmes de livraisons de moteurs l'empêcheront de livrer autant d’appareils C Series que prévu, cette année.

Au lieu de 15 appareils, Bombardier ne pourra livrer que sept avions d’ici la fin de 2016.

Bombardier dit travailler étroitement avec le fabricant des moteurs, Pratt & Whitney, pour «régler rapidement» le problème d'accélération de production des moteurs. L’avionneur se dit toujours optimiste d’atteindre son objectif de produire de 90 à 120 avions C Series par année d’ici 2020.

Bombardier a livré jusqu’à maintenant deux avions CS100 au transporteur Swiss et un troisième appareil doit entrer en service en octobre.

Le plus grand modèle de la C Series, le CS300, devrait être mis en service par airBaltic au quatrième trimestre.

Même s'il devra augmenter sa consommation de liquidités, l'avionneur québécois assure que le retard n'aurait pas d'impact significatif sur ses revenus et ses profits annuels. Les revenus seront dans la partie inférieure de la fourchette prévisionnelle de 16,5 milliards $ US à 17,5 milliards $ US et le résultat avant charges de financement, revenus de financement et impôts, dans la partie supérieure de la fourchette de 200 à 400 millions $ US.