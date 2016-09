«Ça peut arriver à n’importe qui» - le père du bébé oublié dans une voiture

Le père qui a oublié son bébé de onze mois dans une voiture à Saint-Jérôme en août dernier assure que «ça peut arriver à n’importe qui».

Avant le drame, pour lui et sa famille, «la vie était parfaite». «On avait trois beaux enfants extraordinaires.»

Au micro de Paul Arcand, sur les ondes du 98,5 FM, l’homme s’est remémoré le jour du drame. Après avoir déposé ses deux plus grands enfants au camp de jour, il s’est dirigé vers la garderie pour y déposer son bébé. Il explique avoir emprunté un chemin qu’il n’avait plus l’habitude de prendre.

«Je suis convaincu d’avoir arrêté à la garderie ce matin-là (...) Je suis retourné chez moi, j’ai fermé les fenêtres [de la voiture], je suis rentré dans la maison et je suis allé travailler [NDLR il travaillait de la maison].»

«J’ai même une image comme quoi je suis arrêté à la garderie, mais cette image-là est vieille de deux jours auparavant», explique-t-il.

«Mon bébé était presque parfait»

Il ne s’est pourtant jamais arrêté à la garderie. Pendant tout le trajet vers son domicile, jamais il ne s’est rendu compte que son enfant était toujours dans la voiture. «Mon bébé était presque parfait, il ne faisait pas de bruit (...) Il était tout le temps tranquille (...) Je suis revenu à la maison, avec aucun son.»

Lorsqu’il est remonté à bord de son véhicule en fin d’après-midi pour aller chercher le bambin à la garderie, il ne s’est d’abord aperçu de rien. «Je rentre dans l’auto. Il fait chaud dans l’auto, je baisse les fenêtres. Aucune odeur, je ne m’aperçois de rien.»

L’homme explique que le banc du bébé lui faisait dos. «Il restait un mois avant qu’on le revire de bord.»

Ce n’est qu’une fois à la garderie, lorsqu’une éducatrice lui a dit que son bébé n’était pas venu à la garderie, qu’il a compris. «Là, j’ai cliqué. J’ai cliqué de mon erreur possible. J’ai défoncé les deux portes en sortant. Je me suis mis à crier son nom, pis là j’ai vu sa petite tête de dehors. Je l’ai détaché, je l’ai sorti dehors. J’ai crié, ost* que j’ai crié. J’ai crié quasiment comme si j’étais mort», raconte-t-il, la voix cassée par l'émotion.

«On est restés avec lui plusieurs heures»

Une fois le décès confirmé, les deux parents sont restés aux côtés de leur enfant plusieurs heures. «Croyez-moi, ça fait du bien.»

«Moi, j’étais incapable de voir son visage ou son corps. Tout me rappelait ce que je lui avais fait, parce que oui c’était un accident, mais je suis quand même responsable (...) Quand je l’avais sur moi, c’était comme plus facile (...) on dirait qu’il dormait.»

Le couple a assisté aux dernières manoeuvres de réanimation. «Si j’avais pu lui donner ma vie pour qu’il se mette à respirer, ça n’aurait même pas été un choix», assure-t-il.

► Pour écouter l'entrevue complète, c'est ici.