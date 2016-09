Chauffeur de taxi en guerre contre le code vestimentaire de la Ville

Un chauffeur de taxi veut faire invalider le code vestimentaire puisqu’il est selon lui, utilisé par les inspecteurs comme «un prétexte pour donner des tickets».

«On s’habille conformément au code vestimentaire, mais ce règlement n’est pas appliqué par les inspecteurs, qui le transgressent et ça nous pénalise», croit Mouhcine El Meliani, un chauffeur de taxi, qui se dit «harcelé» et victime d’«abus de pouvoir» de la part des inspecteurs du Bureau du taxi de Montréal (BTM).

Il faut dire qu’à lui seul, il a reçu deux contraventions les 27 avril et 25 mai dernier de 174 $ chacune pour avoir «porter des jeans» et «pas de bas dans ses souliers». Dans une des fiches d’inspection, l’inspecteur a aussi indiqué que le chauffeur devait «être vêtu de pantalon noir de ville».

Pas de jeans

Rappelons que depuis le 1er janvier et d’après le règlement 115, le «chauffeur doit être vêtu proprement, sobrement et convenablement» et «porter un pantalon long noir, une chemise blanche ou un chandail blanc de type «polo» avec des manches, des chaussettes et des chaussures fermées.»

«Le règlement parle de pantalon noir, mais n’interdit pas les jeans noirs et je portais des chaussettes basses avec des mocassins», se défend celui qui a plaidé non coupable. «Ils se foutent de notre image de marque, ils ne sont pas pour nous martyriser.»

Devant la cour

Insatisfait de la réponse que le BTM a donnée à sa plainte, il a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux.

«Je vais déposer une injonction cette semaine pour demander à la cour d’ordonner l’abolition de ce règlement», indique M. El Meliani, rappelant image à l’appui, qu’il était conforme au code vestimentaire.

Il affirme avoir le soutien d’environ 300 chauffeurs, via l’Union des chauffeurs et propriétaires de taxi de Montréal, un regroupement «spontané».

Dama Metellus, le chauffeur qui avait lancé une pétition l’automne dernier contre le code vestimentaire, a déjà donné son appui à M. El Meliani.

«On n’est pas contre qu’il y ait une façon de s’habiller, mais nous imposer des couleurs, ça va trop loin, estime-t-il. On n’est pas des enfants.»

Le BTM n’a pas souhaité commenter l’affaire se contentant de citer le règlement 115.