Coupe du monde: Kopitar sera le capitaine européen

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Anze Kopitar connaît une bonne semaine au bureau. Après avoir aidé la Slovénie à se qualifier pour les Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, le hockeyeur des Kings de Los Angeles a été nommé capitaine d’Équipe Europe en vue de la Coupe du monde, mardi.

L’entraîneur de la formation européenne, Ralph Krueger, a annoncé que le Slovène de 29 ans porterait le «C» sur son chandail et que les défenseurs Zdeno Chara et Mark Streit seraient ses assistants.

«Ce n’est pas une compétition et ils feront ça ensemble. C’est clair qu’en tant que joueur de centre, Anze sera une pièce maîtresse de notre équipe. Il jouera dans toutes les situations, autant sur l’avantage que sur le désavantage numérique. De son côté, Zdeno a une réputation incroyable de leader tout comme Mark Streit. En choisissant l’un ou l’autre, on ne pouvait pas se tromper», a-t-il expliqué.

Dennis Seidenberg et Frans Nielsen compléteront le «groupe de leaders» même s’ils ne porteront pas de lettres sur leurs uniformes.

JAMAIS DEUX SANS TROIS

Kopitar, qui a débarqué à Québec en soirée lundi, de retour de la qualification olympique, a appris la nouvelle mardi matin.

«C’est un bel honneur d’être nommé capitaine d’Équipe Europe, car nous comptons sur plusieurs joueurs qui ont été capitaines dans leurs équipes respectives alors que je ne l’ai jamais été avant cette année. Je porterai le C, mais si on veut connaître du succès, tout le monde devra mettre la main à la pâte», a-t-il assuré.

Il semble maintenant que celui qui conservera son no 11 avec Équipe Europe ait vraiment atteint le statut de leader incontesté. Non seulement était-il le capitaine de l’équipe slovène qui s’est qualifiée pour les Olympiques, dimanche, mais les Kings de Los Angeles ont également retiré le «C» à Dustin Brown pour le lui confier.

«Ceux qui ont pris cette décision à Los Angeles ont vu quelque chose en moi qui les forçait à croire que je pouvais remplir ce rôle. Ça fait dix ans que je joue là-bas et je crois avoir accompli des choses qui vont m’aider à relever ce défi.»

Kopitar fait partie des joueurs grandement avantagés par la création de cette équipe Europe. C’est que, outre lors de tournois internationaux à grand déploiement comme les Olympiques, la Slovénie est encore loin d’une participation à d’autres événements strictement réservés aux puissances du hockey, comme la Coupe du monde, par exemple.

«C’est malheureux que je sois le seul représentant de la Slovénie ici. J’espère que notre qualification olympique va nous aider à faire un pas dans la bonne direction en donnant une plus grande visibilité au hockey. Mais en même temps, s’il n’y a pas d’argent, c’est difficile de faire grandir un sport. Tu ne peux pas simplement bâtir des arénas ici et là sans plan précis.»

L’INTERNATIONAL, UN TREMPLIN

Malgré tout, il ne reniera jamais son pays d’origine, car c’est en le représentant qu’il a réussi à se faire connaître du monde entier.

«Ce fut la vitrine qui m’a permis de me faire voir et d’obtenir une place en Suède où j’ai évolué au niveau junior. Jouer sur la scène internationale a été un tremplin pour moi.

«J’avais 17 ans lorsque j’ai participé aux qualifications olympiques, à Riga. On n’avait pas réussi à se qualifier et ensuite j’avais pris part au Championnat du monde lors du lock-out [en 2005]. Je m’en souviens, car tous les gros noms y étaient et je n’étais qu’un jeune de 17 ans qui tentait de faire sa place. C’était irréel», s’est souvenu celui qui, aujourd’hui, fait partie des plus gros noms de son sport.

Des trios longuement mûris

Même s’il ne s’agissait que d’un premier entraînement officiel avec l’alignement complet, Ralph Krueger a laissé entrevoir des signes de ce qu’on pourrait voir, jeudi soir, au Centre Vidéotron face à l’Amérique du Nord.

Le nouveau capitaine de la formation, Anze Kopitar, évoluait au centre de Mikkel Boedker et Mats Zuccarello tandis que Frans Nielsen pivotait une unité complétée par Tomas Tatar et Marian Hossa. L’Allemand Leon Draisaitl était quant à lui flanqué de Nino Niederreiter et Marian Gaborik, alors que Tobias Rieder et Jannik Hansen se partageaient le travail aux côtés de Pierre-Édouard Bellemare et Thomas Vanek.

À l’arrière, les sept défenseurs ont alterné à l’entraînement.

Ralph Krueger assure que la composition de ses trios ne s’est pas faite sur le coin d’une table.

«Nous avions douze paires d’yeux un peu partout durant la saison, que ce soit nos dirigeants, nos recruteurs ou les membres des différentes organisations de la LNH. Nous avons reçu des centaines de rapports et on recherchait les tendances de chacun des joueurs. Les combinaisons sont venues naturellement, mais ce que vous voyez aujourd’hui pourrait être bien différent demain ou lorsqu’on commencera à jouer des matchs. Nous nous sommes fiés à notre instinct et on veut un alignement équilibré. On veut que nos joueurs travaillent fort sans la rondelle, mais nos attaquants ont plus de talent et d’habiletés offensives que les gens disent. Notre désavantage numérique sera également important et nous avons des joueurs comme Bellemare et Rieder qui en sont des spécialistes.»

Photo Stevens LeBlanc

BELLEMARE PRÊT À JOUER SON RÔLE

De retour d’une tentative ratée de qualification olympique où il avait un rôle prédominant avec l’équipe de France, Pierre-Édouard Bellemare sera de retour au rôle qui lui a permis de se rendre jusqu’à la Ligue nationale, et il ne s’en plaint pas.

«Ma façon de jouer fait que je ne suis pas la tête d’une franchise, j’essaie de jouer pour l’équipe et c’est ce qui m’a permis d’être sélectionné. Avec la France, je porte le palet et les joueurs internationaux avons plus de responsabilités, tandis qu’avec les Flyers je suis plus défensif. Ici, j’aurai un rôle sur le désavantage numérique, moins glorifiant, mais que j’aime faire.»

La chasse est ouverte devant le filet

Ralph Krueger n’a toujours pas identifié qui serait son gardien partant lors du premier match de la Coupe du monde le 17 septembre face aux États-Unis. Ce qui signifie donc que la porte est grande ouverte pour Jaroslav Halak, Thomas Greiss et le nouveau venu Philipp Grubauer.

Ce dernier a été ajouté à la formation, mardi, pour remplacer Frederik Andersen, blessé. L’Allemand a mené son pays vers une qualification olympique la semaine dernière en n’accordant que deux buts en trois parties.

«Philipp a joué des matchs pour l’Allemagne et a été superbe, a expliqué Krueger. Il n’aura donc pas autant besoin des matchs hors-concours que les deux autres. Nous voulons prendre le temps d’évaluer Halak et Greiss. Nous n’avons pas de choix clair quant à celui qui sera notre gardien partant, comme c’est le cas à toutes les positions dans cette équipe. C’est un long camp préparatoire et les joueurs auront tous une opportunité de se faire valoir. Le temps de jeu sera distribué selon notre évaluation.»

DU DÉJÀ-VU

Jaroslav Halak n’a pas enfilé les jambières dans le cadre d’un match régulier depuis le 8 mars dernier, lorsqu’il s’était blessé à l’aine lors d’un match face aux Penguins de Pittsburgh.

Durant son absence, c’est Greiss qui l’avait remplacé devant le filet des Islanders de New York et il avait fort bien fait. L’Allemand avait terminé la saison avec une fiche de 23-11-4, une moyenne de buts alloués de 2,36 et un taux d’arrêts de ,917. Il avait également mené les Islanders à une victoire au premier tour éliminatoire face aux Panthers de la Floride.

Il semble donc que la lutte se fera de nouveau entre les deux coéquipiers chez les Islanders.

«Je me sens bien et j’ai travaillé fort tout l’été, a assuré Halak. Je ne sais pas si j’ai une longueur d’avance, car je n’ai pas joué depuis le 8 mars. Les entraîneurs auront la décision finale. Nous sommes ici en tant qu’équipe et que ce soit moi, Greiss, ou peu importe, nous voulons remporter des matchs.»