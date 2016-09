Drake ouvrira un club de strip-tease

Qu’il soit en couple ou pas avec Rihanna, cela n’empêchera pas Drake d’ouvrir son propre club de strip-tease à Houston, au Texas, en 2017. C’est le rappeur torontois qui en fait l’annonce, au cours de la fin de semaine, lors du plus récent Houston Appreciation Weekend.

Si on en croit le principal intéressé, The Ballet proposera une «nouvelle expérience de danse», rapporte le site NME.com. Le côté «chic» devrait y primer.

Devant la foule amassée lors de son événement, l’artiste qui aura 30 ans en octobre a affirmé vouloir réunir les incroyables femmes, la musique et la culture de Houston sous un seul et même toit.

«Je veux simplement vous dire que je vais amener tout ça de la façon la plus honnête et authentique possible», a-t-il précisé.

Sur Instagram, Drake a commencé à titiller sa possible clientèle. Il a publié un dessin lié à son club et une brève incitation à la découverte: «Faites-vous plaisir, ne trichez pas avec vous-même. Là où les femmes sont sur un piédestal et ce qui les entoure est inoubliable.»

Au cours des années, le Canadien Drake a souvent vanté Toronto, la ville où il est né. Il a fait de même avec Houston, aux États-Unis, en proposant la pièce «Houstatlantavegas» en 2009.