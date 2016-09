Du rattrapage à faire

Sur la scène internationale, la sélection canadienne masculine n’a pas encore réussi à imiter les succès de son pendant féminin.

Les femmes, amenées par l’entraîneur John Herdman et la grande Christine Sinclair, ont réussi à accrocher la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio et ont du même coup confirmé qu’elles font clairement partie du Top 10 mondial.

Du côté masculin, la réalité est tout autre. Certes, il est impossible de juger les hommes sur les mêmes critères puisque le tableau masculin a une plus grande profondeur, beaucoup plus de nations compétitives.

Malgré tout, la sélection masculine ne réussit pas à trouver une vitesse de croisière ou même à atteindre un minimum de respectabilité.

Vendredi dernier, elle s’est avouée vaincue contre le Honduras dans un match de qualification en vue de la prochaine Coupe du monde en Russie. Une défaite de 2 à 1 qui complique grandement les choses pour les hommes du sélectionneur Benito Floro.

En somme, le Canada doit gagner son match de ce soir à Vancouver face au Salvador avec une bonne marge au pointage et espérer que le Mexique – déjà qualifié pour le tour suivant – ne fasse qu’une bouchée du Honduras.

De ce qu’on a vu de la sélection jusqu’ici, particulièrement offensivement, il est malheureusement difficile pour les partisans canadiens d’y croire.

Une voie canadienne ?

À moyen terme, le Canada devra trouver des solutions pour améliorer son programme masculin. Parce qu’à voir le groupe de jeunes joueurs qui s’amènera dans les prochaines années en sélection, on ne peut pas nécessairement penser qu’il y aura un progrès notable.

Cette semaine, l’Association canadienne de soccer a nommé l’ancien joueur Jason de Vos comme directeur du développement des entraîneurs et des joueurs. C’est peut-être le début de quelque chose.

Analyste au réseau TSN et ancien joueur de l’Impact, de Vos a du pain sur la planche. Mais ce dernier connaît bien l’environnement et la géographie canadienne. Il connaît aussi ses spécificités et ses guerres de clochers.

On espère que tranquillement, avec son apport, le talent des joueurs canadiens s’améliore. Mais, il ne faut pas se bercer d’illusions, le travail prendra plusieurs années et beaucoup d’effort à tous les niveaux de la structure nationale du sport.

D’ici là, d’un point de vue international, les femmes se chargeront de donner un peu de pertinence au Canada.

Un peu de repos

La pause internationale a permis à l’Impact de souffler un peu. Après une victoire émotive face au Toronto FC, le Bleu-blanc-noir se remettra au travail en milieu de semaine.

Le prochain match est tout aussi capital pour les hommes de Mauro Biello puisque s’amène le Orlando City SC, un de ses poursuivants au classement de l’Est.

L’objectif reste le même: prendre les trois points à domicile. En fait, cette victoire est impérative parce qu’elle permettrait de mettre le XI montréalais à l’abri au classement et servirait à pérenniser cette confiance emmagasinée au cours du match dans la Ville Reine.

En somme, les joueurs devront garder en mémoire ce qui a fait leur succès face aux Reds: les valeurs d’engagement et de solidarité autant en attaque qu’en défense.