Du style dans la cour des grands

Le retour à l’école des plus grands, au secondaire et au collégial, est souvent motivé par un désir de s’affirmer en commençant par son look. Les étudiants, qui n’ont pas tant de moyens, sont pourtant de grands consommateurs de mode et ils inspirent les créateurs de marques.

Encore ados, mais presque adultes, les étudiants s’inspirent des grandes tendances qu’ils adoptent dans la rue en les agençant à des pièces et accessoires cultes comme le ouaté ou la ­casquette. Ils démocratisent certaines pièces tendance, mais trop chic, en les associant à des pièces décontractées pour un look cool. Le défi pour ­plusieurs adolescents est d’appartenir à un clan qui adopte des codes vestimentaires, mais aussi de se distinguer en personnalisant son style.

La musique exerce sans aucun doute la plus grande influence sur leur style, suivie de très près par les vedettes du sport, du petit écran, des blogueuses mode et des Instagirls – c’est-à-dire des filles devenues populaires par le net comme Kelly Jenner et cie.

Le but ultime étant de créer son ­propre style, chacun y ajoute sa touche personnelle, ce qui donne des résultats impressionnants et inspire les créateurs de demain. Voyez les looks que j’ai eu du plaisir à concocter avec une adolescente, ma nièce Rose, 17 ans, qui a également joué les mannequins avec Liya, Sasha et Maxime. Merci à tous.

C’est beau, la jeunesse!

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

