D’une paie à l’autre... et pas de retraite avant 62 ans

La retraite semble de plus en plus lointaine pour bon nombre de travailleurs québécois, dont plus du tiers vit d’un chèque de paie à l’autre, et un plus grand nombre arrive peu ou pas du tout à épargner. Et l’avenir semble peu radieux : seulement le tiers s'attend à ce que l'économie de leur ville s'améliore dans la prochaine année.

Cependant, les Québécois demeurent plus optimistes que les Canadiens dans la gestion de leurs dettes et la maîtrise de leurs dépenses. C’est ce qui ressort du sondage annuel fait par l’Association canadienne de la paie (ACP), mené pour la 8ème année auprès de 5629 employés canadiens. «Il y a une certaine perte de confiance dans l’économie depuis les trois dernières années», constate Martine Castellani, directrice au sein du conseil d’administration de l’ACP, même si les chiffres restent relativement stables.

Moins de revenus, moins d’épargne

Au Québec, 38% des salariés vivent d’un chèque de paie à l’autre, ce qui est quand même moins élevé qu’à l’échelle du pays, où près de la moitié dit qu'il leur serait difficile de remplir leurs obligations financières si leur chèque de paie était reporté, ne serait-ce que d’une petite semaine.

Advenant un pépin, et on ne parle même pas ici d’un toit qui coule, près d’un quart des Québécois disent qu’ils auraient de la difficulté à obtenir 2000$.

Par ailleurs, leur rémunération stagne, tout comme celle des Canadiens au demeurant. «En fait, si on tient compte de l'inflation, les revenus réels ont diminué», dit Alec Milne, dirigeant chez Framework Partners, administrateur du sondage.

Pas étonnant que l’épargne ne soit pas une priorité : 34% des employés québécois (et 40% à l’échelle nationale) disent qu'ils dépensent la totalité de leur paie nette, voire davantage. Et 42% (47% au pays) n’épargnent que 5% ou moins de leurs gains.

Gagner plus d’argent? Pas vraiment, disent les Québécois

Malgré les difficultés éprouvées, seulement 20 % des employés québécois font de la recherche d’un salaire plus élevé une priorité absolue (le plus faible taux au Canada), et près de 60% donne la priorité à un meilleur équilibre travail-vie personnelle, ainsi qu’un environnement de travail sain (le taux le plus élevé au Canada).

Sacrifier de l’argent pour éviter le trafic

Un sondage CROP publié lundi par l'Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) va même plus loin : plus du tiers des salariés (35 %) sont à ce point excédés par la congestion des routes qu’ils sont prêts à sacrifier entre 1000 $ et 10 000$ de salaire par année si cela a pour résultat de diminuer leur temps de transport.

Peut-être parce qu’ils sont moins inquiets? Au Québec, seulement 22% des répondants se sentent dépassés par leur niveau d’endettement, contre 39% à l’échelle nationale, ce qui est presque le double. Cela dit, il s’agit d’une hausse de 3% dans les deux cas par rapport à l’année dernière.

«De manière générale, ce sondage démontre que les Québécois sont plus optimistes que l’ensemble des Canadiens, dit Christian Coutu. L’économie a moins souffert que dans l’ouest du pays, et le filet social est plus généreux.»

LES SALARIÉS QUÉBÉCOIS

38% vivent d’un chèque de paie à l’autre

34% disent qu'ils dépensent la totalité de leur paie nette

20% font de la recherche d’un salaire plus élevé une priorité absolue

Un million $ à la retraite?

La moitié des Canadiens et 37% des Québécois estiment qu'il leur faudra un coussin d'au moins 1 million $ pour la retraite, un chiffre qui augmente année après année.

«Ce sont des chiffres que font circuler les conseillers financiers», dit Martine Marleau, conseillère budgétaire à l’ACEF de l’est de Montréal. «Il en décourage plusieurs. Certains vont lancer la serviette», dit celle qui anime des ateliers sur la préparation à la retraite.

Retard notable

La grande majorité des travailleurs québécois a pris beaucoup de retard par rapport à ses objectifs de retraite : 73 % disent qu'ils ont épargné seulement le quart ou moins de ce dont ils auront besoin. Pas étonnant que l'âge moyen de la retraite visé par les répondants est passé de 60 ans il y a cinq ans à 62 ans aujourd’hui. C’est l’âge le plus élevé depuis que les sondages de l’ACP existent, dit Christian Coutu.

Une fois de plus, l’ACP prône le «payez-vous d’abord» : «Il faut transférer automatiquement 10 % de son salaire net vers un compte d'épargne distinct, ou un régime de retraite, dit Martine Castellani. Cela permet d'avoir un certain contrôle sur son avenir financier. »