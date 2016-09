Facultés affaiblies: la prison pour une médecin

Coupable pour une troisième fois de conduite avec les facultés affaiblies, la Dre Louise Dostie a écopé, mardi, d’une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue.

La dame de 51 ans a été arrêtée le 31 août 2015 par les agents du Service de police de la Ville de Québec.

Vers 20 h 45, ces derniers avaient été appelés à l’extrémité ouest du chemin Saint-Louis, dans le secteur de Sainte-Foy, pour un accident où, selon les informations transmises, la conductrice avait pris la fuite.

Une fois sur place, les patrouilleurs ont retrouvé l’accusée sur la rue Gaudias-Petitclerc, et ils ont eu tôt fait de noter «des motifs suffisants» pour soupçonner sa capacité affaiblie.

«Mise en arrestation, la dame a été menée au poste de police où elle a échoué les deux tests d’ivressomètre. Le plus bas des deux taux affichait 178 mg d’alcool par 100 ml de sang», a mentionné à la cour le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Jean-Philippe Robitaille.

Amendes

Bien que ce ne soit pas la première fois que Dostie se retrouve devant les tribunaux – elle a déjà écopé d’une amende de 750 $ en 2002 et d’une amende de 2000 $ assortie d’une période de probation de 18 mois en 2007– son avocat, Me Serge Goulet, a assuré à la cour que sa cliente était désormais sur la bonne voie.

Du côté du Collège des médecins, on nous a mentionné que la dame avait déjà un dossier disciplinaire d’ouvert en lien avec cette affaire.

L’audience sur culpabilité devrait avoir lieu à une date ultérieure.