Grands Prix cyclistes: L’élite mondiale débarque au Québec

Plusieurs grandes vedettes du cyclisme mondial sont de retour en ville en prévision de la septième édition des Grands Prix cyclistes, qui auront lieu ce vendredi sur la Grande Allée et dimanche à Montréal.

Habituellement très flamboyant, le champion du monde Peter Sagan a gardé un profil bas devant les caméras. Le Slovaque de 26 ans qui aspire à la victoire n’avait pas le sourire facile à sa descente de l’avion. «Je n’ai pas terminé la course à Plouay et j’ai été malade la semaine dernière. J’ai essayé de m’entraîner un peu et j’ai hâte de voir», a commenté celui qui possède une confortable avance en tête du classement mondial UCI 2016.

Sagan, qui s’alignera avec l’équipe allemande Bora-Hansgrohe en 2017, ira défendre son titre au Mondiaux au Qatar en octobre. «Ce sont de très bonnes courses de préparation pour moi. Je vais donner mon maximum. Je ne suis pas dans ma meilleure condition de l’année, mais je reste confiant.»

D’autres coureurs semblaient un peu plus détendus à trois jours de la première course à Québec.

«C’est ma reprise pour cette fin de saison. Je suis très motivé», a affirmé le Français Romain Bardet de l’équipe AG2R, deuxième au classement du dernier Tour de France.

Des images dans 130 pays

«J’aime beaucoup venir ici», a ajouté Julian Alaphilippe, 4e de la course en ligne des Jeux de Rio.

Le Québécois Antoine Duchesne est pour sa part heureux de revenir à la maison. «À Québec, nous serons autour de notre leader Bryan Coquard. Il est en très bonne forme.»

Pour leur première sortie à l’entraînement, les cyclistes auront droit à un temps magnifique aujourd’hui. Les prévisions de la météo permettent d’espérer un spectacle sans pluie vendredi, une crainte importante pour le télédiffuseur.

«Le drame, c’est lorsque nous sommes diffusés dans 130 pays au monde et que les hélicoptères doivent descendre, on perd l’image. Ça donne quelques frissons», a expliqué le grand patron Serge Arsenault.

Données biométriques

Ce dernier était également fier d’annoncer la concrétisation d’un projet qui permettra de présenter les données biométriques des coureurs en temps réel durant la course.

Le public pourra connaître en direct la vitesse, la cadence, la puissance et la fréquence cardiaque d’une centaine de coureurs. «C’est quatre ans de travail pour nous», a résumé M. Arsenault.

Des retrouvailles annuelles à l’île d’Orléans

L’ancien champion du monde Rui Costa et plusieurs autres cyclistes étaient heureux de retrouver un ami de l’île d’Orléans mardi.

Depuis plusieurs années, Pierre Mailhiot accueille discrètement l’équipe Movistar à son domicile de Saint-Pierre. Le Portugais Costa a changé d’équipe depuis deux ans, mais il n’oublie jamais le fier partisan québécois lors du périple annuel dans la capitale. «C’est un ami», a-t-il expliqué.

«Je connais le directeur sportif Yvon Ledanois depuis 2010. Il s’est trouvé un boulot dans une autre équipe, mais Movistar arrête toujours chez moi pour prendre une coke ou une limonade. Toute la famille les accueille à bras ouverts», a précisé M. Mailhiot.

Le retraité âgé de 70 ans est apprécié à un point tel par les coureurs étrangers qu’on lui a offert un boulot de mécanicien pour la prochaine semaine. Avec plaisir, il prendra soin des rutilantes bécanes.

Chaque année

«En 2010, lors de notre première visite ici, il était sur sa moto avec nous sur l’île d’Orléans. Il a passé tout l’entraînement avec l’équipe et à la fin nous sommes allés chez lui. Maintenant, nous le visitons chaque fois que nous venons au Canada», ont mentionné les Espagnols Francisco Ventoso et Jesus Herrada.

«La première vraie rencontre s’est faite à l’entrée de l’île alors qu’ils étaient tous alignés en bordure de route pour un besoin naturel!» a terminé M. Mailhiot en riant.