Grosse méchante châtaigne

Jeudi matin dernier – souvenez-vous : soleil radieux, air frais. Je pars à BIXI d’Hochelaga vers la colonne Nelson pour le tournage d’une capsule vidéo sur la place Jacques-Cartier avec des collègues du Journal de Montréal. Sur la piste cyclable qui longe la rue Notre-Dame, une femme me double. Lorsqu’elle se range devant moi, un fruit, tombé du haut d’un arbre, la heurte ; une pomme, crois-je sur le coup. Ça lui fait mal. Une fraction de seconde, elle perd le contrôle, mais garde l’équilibre et la piste.

Quelqu’un lui a-t-il lancé ce fruit ? C’est ce que semble croire la cycliste. Elle réagit non pas comme à un accident, mais comme à une attaque. Au lieu de s’arrêter pour comprendre ce qui vient de lui arriver, elle accélère et décampe. À peine ai-je le temps de lui crier «Ça va?» qu’elle disparaît en pédalant frénétiquement. Bizarre, sa réaction. Vient-elle juste de... fuir ?

Épineuse et redoutable

Il y a sûrement un pommier près d’ici, me dis-je. J’immobilise mon BIXI et rebrousse chemin à l’affût du fruit délinquant. Ce n’est pas une pomme que je découvre aux abords de la piste, mais une impressionnante châtaigne hérissée de piquants (comme sur la photo qui illustre cet chronique).

Précision : il s’agit plutôt du fruit, empoisonné pour l’humain, d’un marronnier, m’apprend Wikipedia.

Cette apparence de masse d’arme trahit le dessein biologique d’infliger de la douleur au contact à tout animal, humain ou autre ; question de survie, pour avoir la paix.

Coïncidence incriminante

Que la chute d’une de ces boules hérissées coïncide avec le passage d’un vélo, les risques ne sont pas infimes, mais minimes. Une chance sur quoi ? Deux mille ?

La cycliste malchanceuse n’a pas vu ce qui lui est tombé dessus, alors je doute qu’elle sache ce qui lui est arrivé. Et c’était moi, bien sûr, qu’elle fuyait. Sa perspective : elle double un inconnu à vélo, puis vive douleur ! Son accident, elle l’a vécu comme une agression. Ma présence au moment de son accident, une coïncidence ; elle a cru que ç’en était la cause. Son réflexe de se sauver, à bien y penser, ne me paraît pas déraisonnable.