Guide de survie de la rentrée

Le rythme effréné de la rentrée vient de nous frapper de plein fouet. C’est le retour de la routine. D’où le besoin d’avoir quelques essentiels à portée de main, outre votre mascara et votre rouge à lèvres, à toute heure de la journée, dans le tiroir du bureau ou le sac à main.

A priori, la sueur ne sent rien. Ce sont les bactéries qui se forment sur la peau qui créent les odeurs. Un déodorant absorbe ces bactéries grâce aux ingrédients acides ou salés qu’il contient et son parfum en masque l’odeur. Un antisudorifique est conçu d’actifs d’aluminium. Il réduit la transpiration en bouchant temporairement les conduits sudorifiques. Le choix de l’un ou de l’autre dépend de nos besoins, de nos activités et de notre tolérance aux cernes mouillés. On privilégie un produit transparent pour éviter les traces sur les vêtements. Et on évite de l’utiliser après le rasage ou l’épilation pour minimiser les risques d’irritation. D’autres produits sont hybrides, c’est le cas du bâton thérapeutique Secret (8 $), un soin dit «intelligent», qui agit à la fois comme antisudorifique et déodorant.