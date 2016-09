Hollywood débarque à Toronto

Après avoir foulé jeudi passé le tapis rouge de la prestigieuse Mostra de Venise pour la première mondiale de Arrival (le nouveau film du cinéaste québécois Denis Villeneuve), Amy Adams se rendra dans la Ville-Reine pour accompagner la première canadienne de ce film de science-fiction qui a séduit­­ la critique et le public à Venise. Déjà, des rumeurs la placent parmi les favorites pour le début­­ de la course aux Oscars. À suivre...

L’acteur de 61 ans sera l’une des principales vedettes de la soirée d’ouverture du festival, qui aura lieu jeudi soir au chic Roy Thomson Hall avec la présentation du western Les sept mercenaires (The Magnificient Seven). Denzel Washington joue aux côtés de Chris Pratt et Ethan Hawke dans ce remake d’un film du même titre, sorti en 1960.