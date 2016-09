Il nage vers son rêve

Conférencier et amant de l’eau, Normand Piché a réalisé la première étape de son défi audacieux, celui de relier cinq continents à la nage en 80 jours.

Certes, il y avait l’eau froide et les forts courants du détroit de Béring. Mais il y a surtout eu l’organisation complexe qui a mené à cette nage d’environ 6,5 kilomètres, que Piché a réalisée en 2 h 8 min.

Car ne traverse pas qui veut ce tronçon reliant la Russie aux États-Unis, ou plus précisément, une base militaire russe à la Petite Diomède, une île qui fait partie de l’Alaska. Il faut des autorisations gouvernementales, difficiles à obtenir. Il faut que l’eau soit suffisamment sécuritaire pour que les bateaux qui l’accompagnent puissent naviguer. Surtout, il faut réunir toutes ces conditions, ce qui a pris quelques jours à l’aventurier et l’équipe de quatre personnes l’entourant.

«J’ai eu une étincelle, relate-t-il. Je me suis dit que ça ne me satisfaisait pas de raconter les histoires des autres, que je voulais relever mon propre défi. Je me suis dit que je n’avais pas de rêve assez grand.»