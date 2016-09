Jeunes et dangereux

Cooper esquisse un sourire quand on lui fait l’analogie entre l’équipe nord-américaine et la formation américaine de 1980.

On y retrouve cinq premiers choix qui sont Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid, Aaron Ekblad, Auston Matthews et MacKinnon, en plus de quatre joueurs ayant été repêchés entre le deuxième et le cinquième rang, soit Seth Jones, Ryan Murray, Morgan Riellyet Jonathan Drouin.