Jeux paralympiques: le Québécois David Eng portera le drapeau

Le Québécois David Eng portera le drapeau canadien lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Rio, ce mercredi 7 septembre.

Le choix du joueur de basketball en fauteuil roulant, déjà triple médaillé paralympique, a été annoncé, mardi matin, par la chef de mission d'Équipe Canada, Chantal Petitclerc.

«David est un joueur d'impact sur le court et est reconnu pour son style de jeu agressif et vocal et son habileté pour rendre les autres meilleurs autour de lui, a indiqué Petitclerc. Il est largement respecté par ses coéquipiers et ses adversaires et maintient toujours une attitude positive et une passion pour son sport. David est un véritable modèle pour tous les Canadiens.»

Co-capitaine de l'équipe nationale masculine de basketball en fauteuil roulant, Eng en sera, à Rio, à ses quatrièmes Jeux paralympiques. Il a gagné les médailles d'or en 2004 et 2012 et celle d'argent en 2008.

«Je suis vraiment reconnaissant pour cette occasion fantastique de porter le drapeau canadien pour mon pays à la cérémonie d'ouverture à Rio, a pour sa part commenté Eng, par voie de communiqué. Être choisi porte-drapeau à mes quatrièmes Jeux est le plus grand honneur que je pouvais recevoir pour avoir consacré ma vie et mon cœur au mouvement paralympique. Cela signifie beaucoup pour moi parce que je crois vraiment que le Canada est un meneur mondial en célébrant la diversité et l'inclusion, et en soutenant les athlètes ayant un handicap dans le sport de haute performance.»

Le Canada compte sur une équipe de 162 athlètes, à travers 19 sports, aux Jeux paralympiques de Rio, qui auront lieu du 7 au 18 septembre.

Eng et l'équipe masculine de basketball en fauteuil roulant commence la compétition avec un match contre l'Espagne, le jeudi 8 septembre.