La durée idéale d'une relation sexuelle pour qu'une femme <i>enjoy</i> au maximum

Pour plusieurs, donner du plaisir à son partenaire est essentiel pour être en mesure d'être soi-même comblé, mais la question entourant la durée idéale d'une relation sexuelle demeure incertaine.

L’équipe du magazine GQ s’est penchée sur la question et leurs recherches ont pointé vers une étude menée en 2015 sur le temps qu’une relation sexuelle doit durer pour qu’une femme atteigne l’orgasme. Ils ont trouvé que la durée moyenne était de 5,4 minutes.

Des résultats différents...

Par contre, les études de Rachel Hills, auteure du livre The Sex Myth disent autrement. Elles révéleraient que la durée moyenne serait plutôt de 7,5 minutes.

Les deux études n’incluraient cependant que des couples hétéros, elle serait donc loin d’être complète.

Les préliminaires

Quoi qu’il en soit, cette durée de temps ne prendrait pas en compte les préliminaires. Selon une autre étude du Journal of Sex Research réalisée en 2004, les participants auraient plus tendance à apprécier de 11 à 13 minutes de préliminaires pour sept à huit minutes de relation complète.

Ces résultats seraient pourtant loin de leur idéal qui serait de doubler le temps de la pénétration, donc avoir une relation sexuelle qui dure en tout et partout une trentaine de minutes en incluant les préliminaires.

Est-ce que ces chiffres seraient la réponse à de plus longues relations sexuelles? Le thérapeute et auteur du livre She Comes First, Ian Kerner, s’exprime sur la question :

«J’encourage toujours les couples à investir du temps dans les préliminaires avant de passer au plat principal. En savourant, le plaisir augmente chez votre partenaire et vous avez donc plus de chance de lui faire atteindre l’orgasme (et vous aussi par le fait même). Le meilleur sexe restera toujours celui qui permet aux partenaires de se laisser aller et de profiter de ce moment à deux.»