Netflix confirme deux autres saisons pour Narcos

La deuxième saison de Narcos vient tout juste d’être dévoilée sur Netflix et déjà on annonce que la série aura une troisième et une quatrième saison.

Les producteurs José Padilha (Elite Squad, RoboCop) et Eric Newman (Children of Men) seront toujours de la partie.

Netflix a d’ailleurs confirmé que la troisième saison de Narcos serait lancée en 2017.

Espérons simplement que les auteurs de la série n’étireront pas trop la sauce.

À suivre.