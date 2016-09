L’anglais intensif aurait des impacts positifs pour les élèves en difficulté

L’anglais intensif a des impacts positifs pour des élèves en difficulté, qui réussissent mieux en anglais et même dans d’autres matières une fois rendus au secondaire, selon des données de la commission scolaire des Découvreurs. Les résultats pour l’ensemble des élèves ne sont toutefois pas si différents des autres, même en anglais.

À LIRE AUSSI: L’anglais intensif encore peu implanté

Selon un relevé de cette commission scolaire de Québec, la moyenne des élèves en anglais en deuxième secondaire est de 73% pour ceux qui ont fait de l’anglais intensif comparé à 70% pour ceux qui n’ont pas suivi ce programme, un écart qui peut être jugé peu élevé. «Est-ce que ça veut la peine d’amputer la moitié de l’année scolaire pour si peu de résultats? », lance un enseignant qui a refusé d’être identifié, le sujet étant sensible dans le réseau scolaire.

Impact positif pour les élèves en difficulté

Un autre document, toujours produit par la commission scolaire des Découvreurs, présente aussi des résultats détaillés pour les élèves en difficulté (avec un plan d’intervention) qui ont fait de l’anglais intensif au primaire.

Une fois au secondaire, ces élèves réussissent nettement mieux en anglais que les autres élèves en difficulté qui n’ont pas suivi le programme, avec au moins dix points d’écart selon les compétences à acquérir.

Ces élèves réussissent par ailleurs mieux en lecture (72% comparé à 66%) et leur résultats sont aussi supérieurs en mathématiques pour la compétence résoudre (78% comparé à 70%). En écriture et en mathématique pour la compétence raisonner, leurs résultats sont semblables ou légèrement supérieurs.

La commission scolaire des Découvreurs a toutefois refusé de commenter ses chiffres, en se limitant à rappeler que la décision d’offrir ce programme relève de chaque école et non de la commission scolaire.

L’impact négatif du programme d’anglais intensif sur les autres matières, en particulier pour les élèves en difficulté, est souvent évoqué par ceux qui s’opposent à l’anglais intensif. Rappelons que ce programme prévoit que la moitié de l’année scolaire est consacré à l’apprentissage de l’anglais, ce qui réduit aussi de moitié l’enseignement du français et des mathématiques.

Des parents ont déploré qu’il soit difficile, dans certaines écoles, de mettre en place un tel programme malgré la volonté des parents. L’un d’entre eux a déploré le fait que «la résistance au changement passe avant l’intérêt des enfants».

Le Journal rapportait mardi que seulement 15% des élèves de sixième année suivent un programme d’anglais intensif, alors que l’ancien premier ministre Jean Charest avait annoncé qu’il serait disponible pour tous les élèves.

Au cabinet du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, on s’est contenté d’affirmer mardi que l’objectif est d’améliorer les apprentissages et la connaissance des langues à l’école, ce qui comprend le français de même que l’anglais, et que les moyens d’y arriver feront partie d’une éventuelle stratégie sur laquelle le ministre planche présentement.