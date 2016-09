L'appartement de rêve de Jessica Chastain à New York

Jessica Chastain est sans aucun doute l’une des célébrités qui a le plus de classe. Que ce soit sur le tapis rouge ou dans sa demeure, la récipiendaire d’un Oscar semble avoir un penchant pour le velours et les tissus riches.

Le magazine Architectural Digest a d’ailleurs consacré un article complet à la demeure new-yorkaise de l’actrice de 39 ans.

L’appartement de 3000 pieds carrés contient plusieurs chambres à coucher, des salles de bains, six foyers et beaucoup plus.

Avant que Jessica Chastain y emménage, l’appartement a appartenu à de nombreuses célébrités, dont Bobby Short, Larry Storch et le compositeur de West Side Story, Leonard Bernstein.

Architectural Digest

