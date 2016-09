Les résidents de Drummondville étaient habitués à voir leur curé arriver en moto pour célébrer la messe. «Il sortait son aube et son calice de son coffre et il s’en allait dans l’église», relate son frère Marcel.

Il était toujours le premier à sortir son bolide et le dernier à le ranger, indique sa famille.

L’abbé Lauzière adorait aller voir des matchs de baseball et de hockey avec son frère Marcel. Question de se fondre dans le décor et de se rapprocher encore plus de la population, il lui arrivait de blasphémer du haut des estrades.