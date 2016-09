Le Grand Prix du Canada figure au calendrier

Le Grand Prix du Canada a été placé au calendrier provisoire de la prochaine saison de Formule 1 dévoilé, mardi, qui compte 21 épreuves.

L’étape canadienne du cirque de la F1 aura lieu lors de la fin de semaine du 9 au 11 juin, sur le circuit Gilles-Villeneuve, de l’île Notre-Dame.

La tenue de la course avait soulevé les doutes à la suite de critiques du grand argentier de la F1 Bernie Ecclestone à propos des retards dans la rénovation des garages et de la tour de contrôle, notamment.

Les Grands Prix disputés en Allemagne et au Brésil, qui semblaient aussi en danger, ont été conservés à l’agenda.

Les hostilités seront lancées en Australie, comme le veut la tradition, lors du week-end du 24 au 26 mars.

La prochaine saison apportera un lot de modifications au règlement technique de la catégorie reine de la course automobile. Des voitures et des pneus plus larges devraient permettre aux monoplaces d’obtenir des temps substantiellement plus rapides.