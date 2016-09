Le tournoi des belles surprises

Il y a d’un côté les grands favoris, qui continuent tranquillement leur route, et de l’autre ces joueurs inattendus, qui causent de belles surprises à ce US Open.

Bien sûr, il n’y a rien de bien étonnant à voir des joueurs plus marginaux avancer dans un tournoi majeur. Les grands tableaux sont propices à ce genre d’exploit: les athlètes sont plus nombreux, les joueurs mieux bien classés ont une rare chance d’affronter les grandes têtes de séries et de montrer que leur niveau de jeu n’est pas si loin des premiers au monde.

Anastasija Sevastova en est le plus bel exemple depuis le début de la quinzaine. La Lettone, 48e mondiale, a éliminé deux favorites à New York. D’abord la troisième, l’Espagnole Garbine Muguruza, au deuxième tour. Puis, dimanche en ronde des 16, elle a pris la mesure de la Britannique Johanna Konta, 13e tête de série et l’une des filles en forme des dernières semaines.

Elle revient de loin, Sevastova. Il y a trois ans, elle accrochait sa raquette. Âgée de seulement 23 ans, elle venait de subir une série de blessures qui handicapaient son tennis. «Le plaisir n’y était plus», racontait-elle il y a quelques jours.

Elle a renoué avec son sport l’an dernier. Le retour s’est fait graduellement. Des tournois Challenger pour commencer, où la Lettone a connu un certain succès. Puis, des qualifications d’épreuves de la WTA. Elle a atteint deux finales cette saison sur le grand circuit, sur le gazon de Majorque et la terre battue de Bucarest. Et la voici en quarts de finale des Internationaux des États-Unis, la meilleure performance par une joueuse de son pays dans un tournoi du Grand Chelem.

Confiance et insouciance

Qu’est-ce qui peut expliquer pareille performance sur la plus grande scène au monde? Un peu d’insouciance, sans doute. Les joueurs mieux bien classés n’ont pas la pression de signer de grands exploits. La main moins crispée sur la raquette, ils finissent par écrire de jolies histoires.

«J’ai vu qu’il y avait une vie après le tennis, a raconté Sevastova cette semaine. Que même si vous perdez un match, ce n’est pas la fin du monde. Le monde ne s’écroulera pas.»

À cela s’ajoute la chance inouïe de laisser sa marque dans l’histoire, d’accomplir quelque chose de grand. Une chance que le Français Lucas Pouille a saisie dimanche, quand il a battu Rafael Nadal dans un marathon de cinq manches.

Face à l’Espagnol, le jeune de 22 ans a flairé l’occasion. Même quand il tirait de l’arrière à la cinquième manche, il sentait que la porte était entre-ouverte et il s’est faufilé.

«J’ai appris que dans un tel match, ce n’est jamais fini tant que ce n’est pas la fin», a pointé le protégé de Yannick Noah, qui a raté trois balles de match au bris d’égalité ultime avant de s’imposer.

Dans cette rencontre, la plus belle de ce US Open au moment d’écrire ces lignes, Pouille a laissé aller ses coups. Les médias français vantaient hier matin son culot, la planète tennis soulignait son brio. Il a amorcé l’année 78e, le voici qui devrait percer le top 20 dans une semaine.

Le retour de Wozniacki

Parmi les autres belles surprises de ce tournoi, il y a l’inattendu retour de l’ancienne numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki. La Danoise a cumulé les forfaits et les contre-performances cette saison, chutant au 74e rang.

Cette fois, on ne parle pas d’une joueuse qui connaît une première percée dans un tournoi majeur. Wozniacki a atteint deux fois la finale au US Open, s’avouant chaque fois vaincue dans ce match ultime. S’il y avait une place propice à son retour, c’était bien New York.

Sur sa route vers les quarts, Wozniacki a battu deux top 10, la Russe Svetlana Kuznetsova et l’Américaine Madison Keys. Elle affrontera maintenant Sevastova, ce qui signifie que l’une des belles histoires de ce tournoi comptera au moins un autre chapitre.

L’as de la semaine

Serena Williams

Photo AFP

On ne savait pas trop à quoi s’attendre de la numéro 1 mondiale à ce tournoi. Blessée à l’épaule, Williams n’était plus l’ombre d’elle-même depuis Wimbledon. Pour une joueuse qui espère battre la marque de 22 titres majeurs de Steffi Graf, ce n’étaient pas des dispositions idéales.

Mais voilà, Williams ne s’en sort pas trop mal depuis le début des Internationaux des États-Unis. Au contraire, l’Américaine est dans sa bulle. Elle ne semble pas pleinement satisfaite de son jeu, mais semble résolue à faire un peu mieux de match en match.

Et avant de dépasser le total de Graf, la voici avec un autre record à son palmarès: une 308e victoire en Grand Chelem, un fait d’armes que personne n’avait accompli, hommes et femmes confondus.

La double faute

Nick Kyrgios

Photo AFP

On ne peut reprocher à un joueur de se blesser, mais on peut douter de son ardeur au travail. L’Australien, qui connaissait un début de tournoi prometteur à New York, s’est retiré de son match de troisième tour samedi, incommodé par des douleurs à la hanche.

Ce forfait a fait tiquer certains observateurs, et a fait sortir le coloré John McEnroe de ses gonds. Sur les ondes de ESPN, l’Américain a remis en question le dévouement du prodige, qui a déjà reconnu ne pas s’entraîner plus que quatre jours par semaine.

«Nick Kyrgios, si tu ne veux pas jouer au tennis, fait autre chose», a lâché McEnroe, avant d’ajouter: «Il est blessé parce qu’il ne s’entraîne pas assez.»