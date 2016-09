Les athlètes débarquent en ville

Plusieurs vedettes du cyclisme mondial sont débarquées à l'Aéroport Jean-Lesage mardi en prévision de la septième édition du Grand Prix de Québec qui aura lieu vendredi.



Une bonne partie du peloton professionnel a aussitôt pris le chemin du Château Frontenac, le lieu d'hébergement des athlètes.



Habituellement très flamboyant, le champion du monde Peter Sagan a gardé un profil bas devant les caméras. Malgré ses réserves, le Slovaque de 26 ans figure parmi les aspirants à la victoire autant à Québec qu'à Montréal. La star n'avait pas le sourire facile à sa descente de l'avion.



«Je ne sais pas. On verra. Je n'ai pas terminé la course à Plouay et j'ai été malade la semaine dernière. J'ai essayé de m'entraîner un peu et j'ai hâte de voir», a-t-il commenté. Sagan possède actuellement une confortable avance en tête du classement mondial UCI.



D'autres coureurs semblaient un peu plus détendus à trois jours de la première course à Québec.



«Je suis très heureux d'être ici. C'est ma reprise pour cette fin de saison. Je suis très motivé», a affirmé le Français Romain Bardet de l'équipe AG2R, deuxième au classement du dernier Tour de France derrière le vainqueur Chris Froome.



À l'exception de quelques coureurs qui viennent de participer au Tour d'Alberta, les membres équipes World Tour sont arrivés de Paris à bord d’un vol nolisé.



Pour leur première sortie à l'entraînement ce mercredi, les cyclistes auront droit à un temps magnifique.



Vendredi, le départ du Grand Prix cycliste de Québec sera donné à 11 h sur la Grande Allée pour une course d'environ cinq heures et 201,6 kilomètres. L'épreuve est diffusée sur TVA Sports.