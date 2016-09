Les Blue Jays continuent de se tirer dans le pied

Les Yankees ont inscrit quatre points en fin de huitième manche, mardi à New York, pour revenir de l’arrière et disposer des Blue Jays de Toronto au compte de 7-6.

La formation ontarienne a encaissé une quatrième défaite à ses cinq plus récentes parties, mais demeure au sommet de la section Est de la Ligue américaine de baseball. Avant les affrontements du jour, elle détenait une avance d’un match sur les Red Sox de Boston, qui visitaient les Padres de San Diego en fin de soirée.

Pourtant, les visiteurs avaient pris les devants 4-3 grâce au double de deux points de Kevin Pillar. Cependant, les favoris locaux ont créé l’égalité à l’aide d’un triple de Didi Gregorius, qui a ensuite touché la plaque sur le ballon-sacrifice de Starlin Castro. Peu après, Tyler Austin a claqué un circuit avec un coureur sur les sentiers.

Les Jays ont tenté de combler l’écart en début de neuvième, profitant de l’inefficacité de Dellin Betances, qui a alloué deux points en un tiers de manche. Le releveur Blake Parker a dû fermer les livres lorsque les coussins étaient tous occupés. Après deux retraits, il a d’ailleurs vu le voltigeur Brett Gardner priver Justin Smoak d’un double en sautant pour capter une balle à la piste d’avertissement.

Chase Headley et Brian McCann ont également réussi une longue balle chacun dans une cause gagnante.

Le partant Luis Cessa a concédé deux points, six frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers. Chasen Shreve (2-1) a obtenu le gain, tandis que Parker a signé son premier sauvetage de la campagne.

Encore Encarnacion

Chez les perdants, Edwin Encarnacion a envoyé un lancer hors des limites du terrain pour la 37e fois de l’année, un coup en solo durant le tour au bâton initial. Pillar a totalisé trois coups sûrs, alors que Russell Martin s’est contenté d’un simple en quatre apparitions dans le rectangle.

Le droitier Aaron Sanchez a donné trois points, cinq coups sûrs et deux passes gratuites en sept manches. Son successeur, Jason Grilli (5-5), a été misérable, allouant quatre points et n’obtenant que deux retraits.