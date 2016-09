Les concerts de Céline Dion au Québec rapportent 26 millions $

Céline Dion ne fait pas seulement sauter la caisse à Las Vegas. Ses spectacles au Québec ont enregistré des recettes de plus de 26 millions $ cet été, selon les chiffres de Billboard publiés mardi.

D’après les données officielles du magazine américain, la diva de Charlemagne a donné 10 concerts à guichets fermés au Centre Bell de Montréal, attirant au passage 138 164 amateurs. Cette série de représentations arrive au second rang du Boxscore de Billboard, tout juste derrière les 3 spectacles de Bruce Springsteen au New Meadowlands Stadium au New Jersey, lesquels ont rapporté 18 239 000 $ et rassemblé 153 930 inconditionnels.

Quant aux 5 concerts de Céline Dion au Centre Vidéotron de Québec, ils ont récolté des recettes de 8 568 865 $. Pas moins de 67 368 fans ont assisté aux représentations, qui ont eu lieu du 20 au 27 août. Cette série de représentations figure au 7e échelon du classement, derrière quelques dates du groupe Guns N’ Roses aux États-Unis.

Aucun autre artiste québécois n’apparaît au top 100.

En ajoutant aux 24 689 892 $ amassés à Montréal et Québec le 1,7 million $ recueilli durant ses 2 concerts-bénéfices à Trois-Rivières (une somme destinée à aider la Fondation Céline Dion à continuer d’œuvrer auprès des enfants malades), le total des 17 concerts qu’elle a offerts au pays s’élève à 26 389 892 $ pour environ 222 500 spectateurs.

Une tournée de 56 millions $

En incluant ses 11 concerts à guichets fermés à Anvers et Paris au mois de juin, sa tournée tournée estivale a donc franchi la barre des 56 millions $ et devrait se tailler une place parmi les escapades scéniques les plus fructueuses de 2016.

Parlant de scène, Céline Dion reprendra sa résidence au Caesars Palace de Las Vegas le 20 septembre. Entretemps, elle fera l’objet d’une émission spéciale sur M6 en France animée par Stéphane Rotenberg. L’enregistrement du rendez-vous télévisuel s’est tenu plus tôt cet été à Paris.

Vendredi, la chanteuse participera au concert-bénéfice Stand Up To Cancer, qui sera retransmis simultanément sur ABC, CBS, NBC et Fox.