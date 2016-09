Les pro-Trump sont rares au Québec

Les sympathisants de Donald Trump sont rares au Québec et ailleurs au Canada, alors que le controversé politicien américain est toujours aussi craint.

Seulement 7 % des Québécois appuieraient le controversé politicien américain s’ils pouvaient voter à l’élection présidentielle américaine de novembre, révèle un sondage Léger réalisé pour le compte du Journal et du Devoir.

C’est deux fois moins que la moyenne canadienne. Au pays, Trump serait battu à plate couture par la démocrate Hillary Clinton dans toutes les provinces. Il obtient son meilleur résultat en Alberta avec 28 % des intentions de vote.

Très populaire, celle qui pourrait être la première femme à la tête des États-Unis récolte pour sa part une majorité d’appuis partout au pays.

Trump fait peur

La possibilité de voir le milliardaire élu à la Maison-Blanche fait peur. Plus de 70 % des Canadiens ont «peur» de voir M. Trump à la tête de la superpuissance américaine.

Les Canadiens estiment par ailleurs que le prochain président américain aura deux principaux défis: la menace terroriste et les tensions raciales. Le Québec se distingue pour sa préoccupation au sujet du contrôle des armes à feu.

Le trois quart des répondants disent être intéressés par l’élection. Seuls 61 % des Québécois s’y intéressent, le plus bas niveau d’intérêt au pays.

«Cela s’explique probablement par le fait que les Canadiens anglais, à cause de la langue, on directement accès aux médias américains», explique Christian Bourque, vice-président de la firme Léger.

Une destination sécuritaire?

Les nombreuses fusillades qui ont eu lieu aux États-Unis au cours des dernières années ont-elles un impact sur la perception de sécurité des Canadiens? Un peu moins du tiers d’entre eux jugent que le pays de l’Oncle Sam n’est pas sécuritaire. Les autres jugent qu’il est «assez sécuritaire». Seuls 9 % des Canadiens trouvent que le pays est «très sécuritaire».

Méthodologie



La présente étude a été réalisée par l’intermédiaire d’un sondage par internet auprès de 1006 Québécois et auprès de 1535 Canadiens ayant le droit de vote entre les 29 août et 1er septembre 2016 dans toutes les régions du Canada.

Pondération et marge d'erreur

Les données finales du sondage ont été pondérées à l’aide des données du recensement de 2011 selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la région et le niveau de scolarité de façon à garantir un échantillon représentatif de la population. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1006 répondants aurait une marge d’erreur de +/- 3,1 % et un échantillon probabiliste de 1535 répondants aurait une marge d’erreur de +/- 2,5 %, et ce, dans 19 cas sur 20.