L'Infirmerie de l'Impact est enfin désengorgée

La pause internationale aura permis au club montréalais de recharger ses batteries et surtout de remettre tout le monde sur pieds.

Ainsi, blessé légèrement à la cuisse à Toronto il y a une semaine et demie, ­Didier Drogba sera disponible. Il ne s’était pas entraîné avec ses coéquipiers la semaine dernière.

Et outre l’absence d’Ambroise Oyongo et de Johan Venegas, respectivement avec le Cameroun et le Costa Rica, tout le monde est en santé.