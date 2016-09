La musique c'est péché

Le Globe and Mail, connu pour ses positions multiculturalistes extrêmes (il s’était opposé à la motion de Fatima Houda-Pépin à l’Assemblée nationale contre des tribunaux islamiques) sort ce matin une nouvelle qui confirme que l’islam radical sait faire avancer ses pions au Canada.

Des parents musulmans de Scarborough en Ontario refusent que leurs enfants assistent à des cours de musique pourtant obligatoires au primaire. C’est le cas du professeur de Coran Mohammad Nouman Dasu qui envoie un membre de sa famille chercher ses trois enfants pour les ramener à la maison, le temps du cours de musique. Ils n’ont pas le droit d’assister au cours d’art dramatique non plus.

‘La musique c’est haram (interdit)’ tonne l’imam de sa mosquée, Kasim Ingar. ‘On ne peut ni en entendre, ni en jouer.’

Ce dernier explique au journal que les parents sont prêts à certains accommodements pour envoyer leurs enfants à l’école publique mais pas au sujet de la musique. ‘Nous ne faisons aucun compromis sur les ordres et les principes clairs et précis du Prophète.’

La majorité des musulmans rejettent cette interprétation, en partie ou en totalité. Mais les intégristes du Coran ne ratent jamais une occasion de faire avancer leurs idées dans la société canadienne.

Bien entendu, la Charte des droits et libertés a été invoquée pour justifier que des enfants soient exemptés des cours de musique et d’art dramatique.

Après trois ans de bataille, l'école Donwood Park tient bon.

La famille Dasu a déménagé depuis et les enfants fréquentent une autre école publique. Le père entend reprendre la bataille avec la nouvelle direction.

Les parents sont appuyés dans leur bataille par le National Council of Canadian Muslim, l'organisme qui a publié récemment un guide, de concert avec la Commission canadienne des droits de la personne, qui «aidera le personnel enseignant au Canada à mieux comprendre et soutenir les élèves affectés par la violence géopolitique et l’islamophobie» dont j'ai parlé dans une récente chronique.

En 2011, une petite musulmane qui fréquentait une maternelle du quartier Saint-Michel avait obtenu le droit de porter un casque d’écoute antibruit quand l’enseignante faisait jouer de la musique en classe. Solution mitoyenne applaudie par Line Beauchamp, alors ministre de l’Éducation.