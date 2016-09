Martine Ouellet promet la gratuité scolaire complète

La candidate à la direction du Parti québécois Martine Ouellet promet la gratuité scolaire «de la maternelle au doctorat» dès 2018.

«On va miser sur la matière grise. C’est un investissement qu’on fait. Les personnes qui sont plus longtemps à l’étude obtiennent un meilleur salaire et paient plus d’impôt», affirme Mme Ouellet en entrevue avec Le Journal.

Son adversaire Alexandre Cloutier s’engage lui aussi la gratuité de l’enseignement universitaire, mais uniquement pour les élèves provenant de familles dont le revenu annuel est inférieur à 74 000 $. «Moi je n’y vais pas à moitié», commente la députée de Vachon.

Mme Ouellet croit que cette mesure coûterait près de 600 M$ par année, mais estime que la somme d’argent à investir ne doit pas être au centre du débat. Elle admet toutefois que cela pourrait coûter plus de 800 M$ en citant le document «Libre d’apprendre», un manifeste dirigé par le militant Gabriel Nadeau-Dubois et publié en 2014. «Ce n’est pas une question d’argent, c’est un choix politique. C’est un choix d’avenir», ajoute la candidate.

À son avis, la gratuité scolaire permettrait au Québec de «tirer son épingle du jeu» sur la scène internationale. Elle paierait cette politique publique en réinstaurant la taxe sur les banques coupées par Jean Charest et l’impôt sur le capital dormant. Elle estime qu’elle récupérerait ainsi un milliard $ en impôt.

La candidate soutient aussi que l’indépendance ferait économiser 600 M$ grâce au rapport d’impôt unique.

Rencontre avec les cinq orphelins

Mme Ouellet, comme les autres candidats, a rencontré lundi les cinq députés qui appuyaient Véronique Hivon, qui a annoncé son retrait de la course le 26 août. La candidate Ouellet croit que les cinq députés baseront leur choix sur le projet souverainiste. Les candidats à la direction du PQ croiseront le fer mardi lors du premier débat de la course, qui aura lieu à Montréal et est organisé par l’aile jeunesse du parti.