Maxime Bernier se bat pour le libre marché du sirop d’érable

OTTAWA – Le député conservateur Maxime Bernier part en croisade contre les règlements entourant la commercialisation interprovinciale et internationale du sirop d’érable, affirmant que s’il devient un jour premier ministre, il mettra tout en œuvre pour que les acériculteurs du Québec puissent exporter leur produit librement.

M. Bernier, qui est candidat à la direction du Parti conservateur, a sommé le gouvernement Trudeau, mardi, d’abolir le Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec. Il a fait cette annonce à Ottawa, en compagnie d’une acéricultrice de la Beauce, Angèle Grenier, qui se bat depuis de nombreuses années contre la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) pour pouvoir vendre son sirop «à qui elle le veut à l’extérieur du Québec».

«Tout comme la gestion de l’offre pour les produits laitiers, les œufs et la volaille qui doit être abolie et l’ancienne Commission canadienne du blé qui a été à juste titre abolie, le cartel du sirop d’érable doit aussi être aboli. C’est l’opposé du libre marché», a dit M. Bernier.

Le député conservateur estime que l’article 121 de la Constitution canadienne garantit le libre-échange entre les provinces et qu’il est temps d’abolir ce système monopolistique de commercialisation à adhésion obligatoire et de respecter les droits constitutionnels de Mme Grenier et de tous les acériculteurs du Québec.