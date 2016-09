Vendredi dernier, le Financial Post publiait un dossier abordant la porno... à Montréal!



Sans plus attendre, voici les 12 choses à re...re....re....reeeeeetenir (ouf)...

#1: Il se brasse encore beeeaaaauuuucooouuuup d’argent dans le domaine...

Selon le Financial Post, le chiffre d’affaires global actuel de l’industrie est un peu moins de 77 milliards de dollars canadiens. Mais personne ne regarde dans votre entourage, évidemment!

#2: ...mais le succès n’est pas instantané

Nicola Lafleur de Pegas Productions, une boîte de Québec, confie que son entreprise a commencé à faire des profits que cinq années après son entrée dans l’industrie.

#3: Les sites offrant du contenu gratuitement ont «aidé» l’industrie

[Les sites pornos empruntant la forme de YouTube pour offrir du contenu gratuit] ont tué un pan de l’industrie qui vendait quelque chose... de gratuit, justement. Les producteurs qui offraient du contenu minable se sont retirés au profit des gens offrant des vidéos de qualité. Ceux-ci en profitent actuellement» - Kenny Bramon, fondateur de l’entreprise montréalaise Your Paysite Partner.

#4: En fait, l’industrie se porte toujours trèèès bien!

«2016 sera notre meilleure année en 17 ans», ajoute Bramon.

#5: Montréal est la plaque tournante de la porno au Canada

«Et c’est également un gros joueur dans le marché de l’Amérique du Nord», note Michael Plante, un entrepreneur dans le domaine qui habite Québec.

#6: Mine de rien, la porno est un grand employeur à Montréal

Bien que MindGeek — l’entreprise derrière PornHub, notamment — compte huit bureaux situés à travers le monde, 800 de ses 1000 employés travaillent à Montréal.

#7: Travailler dans la porno n’est toutefois pas si excitant que ça

MindGeek emploie plusieurs scientifiques analysant des données ainsi que des analystes. On imagine qu’ils travaillent habillés et attablés à leurs bureaux (et non pas sur leurs bureaux, puis contre un mur, puis sur la moquette, puis sur une chaise, puis à nouveau sur le bureau, etc.)

#8: Mais qu’est-ce qui amène autant de pornographes à Montréal? La réponse risque de vous décevoir

Ce n’est pas parce que les filles et les garçons ont des abdos sur lesquels on pourrait râper du fromage, mais bien parce que le coût relativement bas de la vie et le prestige de ses universités attire plusieurs connaisseurs dans le domaine de la programmation et de la création de logiciels selon Catherine Dunn, vice-présidente de MindGeek.

#9: Pourquoi on tourne aussi peu à Montréal de nos jours? Encore une fois, la réponse n’est pas sexy

En bref: quand le dollar canadien est faible, les studios américains produisent chez nous.

Quand il est égal ou supérieur au dollar américain (comme c’était le cas en 2007 puis en 2010), les grands noms demeurent à la maison, car il n’y a plus d’avantages à se déplacer dans le 514.

#10: La porno a fait en sorte que l’Internet est aussi cool de nos jours

Le Financial Post en profite pour citer des extraits de Bombs, Boobs & Burgers, un livre sur l’influence de la porno.

On y apprend, notamment, que les pornographes innovaient en vidéo en ligne avant la création de YouTube.

De plus, les besoins derrière la consommation de sites porno — une meilleure bande passante, une sécurité accrue lors de paiements, optimiser les sites pour les visionnements sur téléphones intelligents, etc — serait à la source d’innovations qu’on retrouve maintenant ailleurs sur le Web.

#11: Les fétiches sont plus nichés, mais aussi plus payants

«Un de mes modèles était enceinte lors d’une séance photo et ça se voyait. Cette série de photos coquines s’est vendue dix fois que son matériel plus «régulier»!» — Kenny Bramon

#12: Notre consommation de porno est très... nationaliste

Le mot le plus recherché au Québec sur PornHub? «Quebec». Tout simplement.

Nicola Lafleur de Pegas Production confie également au Financial Post que plusieurs de ses vidéos les plus populaires sont tournées dans des endroits connus dans la province comme le Vieux Port de Montréal ou encore le Château Frontenac de Québec.