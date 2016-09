Nathalie Moreau, la soeur jumelle de Sylvie Moreau, est décédée

Nathalie Moreau, la sœur jumelle de Sylvie Moreau, est décédée à 51 ans, rapporte Richard Therrien, chroniqueur télévision au quotidien Le Soleil.

«Elle avait connu une rémission de son cancer des ovaires, le cancer féminin le plus mortel, l'un des plus difficiles à détecter. Elle était même revenue au travail. Mais la maladie a frappé de nouveau l'année dernière», écrit le journaliste dans un billet publié mardi matin.

En novembre 2014, Nathalie Moreau, qui a été chef de la promotion à Radio-Canada en plus d'être responsable des communications avec les médias, avait ému plusieurs téléspectateurs lors de son passage sur le plateau de Tout le monde en parle avec sa jumelle Sylvie, pour parler de son rôle d’ambassadrice de l’Institut du cancer de Montréal.

D’ailleurs, sur la page Facebook de l’organisation, un touchant message a été publié mardi.

«C'est avec une immense peine et un grand regret que nous vous annonçons le décès de Nathalie Moreau, notre chère ambassadrice pour la recherche sur le cancer de l'ovaire.

Malgré sa maladie, elle n'a cessé de croire en sa mission d'ambassadrice et surtout de croire à la cause. Elle s'est battue pour sa vie et la cause jusqu'à la fin avec courage et résilience.

Elle a été, avec sa sœur jumelle Sylvie, une source d'espoir et d'inspiration pour toutes les femmes luttant contre ce tueur silencieux. Elle laissera un vide dans la vie de tous ceux qui l'ont connue et aimée et demeurera dans nos cœurs à jamais. Nos sincères condoléances à Sylvie et ses frères et sœurs, à ses 3 fils et à son conjoint Martin», peut-on lire.

Véronique Cloutier a aussi souligné le décès de Nathalie, mentionnant qu’elle «était appréciée de tous dans le milieu de la télé, tout comme Sylvie d'ailleurs», avant de lui offrir ses plus sincères condoléances, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont aimée.